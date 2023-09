Tecno Phantom Ultimate – ekran rozwija mu się w bok

Firma Tecno pochwaliła się swoim nowym pomysłem na telefon. Rozwijany Phantom Ultimate to na razie model koncepcyjny, ale może stanowić punkt wyjścia do produktu dostępnego na rynku.

Marka Tecno w Polsce znana jest na razie z telefonów niższej klasy, ale producent ma też w portfolio bardziej zaawansowane konstrukcje, w tym model rozkładany Phantom V Fold. Teraz idzie o krok dalej, prezentując smartfon z rozwijanym ekranem.

Tecno Phantom Ultimate to model koncepcyjny, więc nie jest to gotowy produkt, przeznaczony do wprowadzenia na rynek. Zapowiada się jednak bardzo ciekawie i być może podobne urządzenie trafi kiedyś do sprzedaży.

Phantom Ultimate w formie złożonej ma rozmiar tradycyjnego smartfonu, ale zwraca uwagę tyłem o nietypowym wykończeniu. Większa część plecków pokryta jest specjalnym tworzywem z rowkami, które mają zapewnić wygodniejsze trzymanie, bez ryzyka, że telefon wypadnie z dłoni. Obok znajduje się niewielki, dodatkowy wyświetlacz pokazujący godzinę i powiadomienia. Przód wypełnia z kolei ekran o standardowych rozmiarach – ma przekątną 6,55.

W górnej części obudowy widać specjalny przycisk – po jego naciśnięciu ekran rozwija się w bok do pełnej szerokości i przekątnej 7,11 cala, a z Phantoma Ultimate robi się mini tablet. Choć nie widać tego dokładnie na udostępnionym przez Tecno filmie, rozwinięcie ekranu do pełnej wielkości trwa tylko 1,3 sekundy.

By zwinąć ekran, użytkownik musi tylko wykonać na nim gest trzema palcami. Jak podaje Tecno, wyświetlacz to matryca AMOLED z technologią LPTO, o rozdzielczości 2296 x 1596 pikseli, co przy rozmiarze 7,11 cala daje zagęszczenie pikseli 388 ppi. Ekran zapewnia też 100% pokrycia przestrzeni barw DCI-P3. Telefon ma grubość 9,93 mm i jak podkreśla Tecno, mimo tego można go wygodnie trzymać i używać jedną ręką.

Źródło zdjęć: Tecno

Źródło tekstu: MySmartPrice, GSM Arena