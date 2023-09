Debiutuje Xperia 5 V – mały flagowiec Sony

Firma Sony zaprezentowała mały, flagowy smartfon Xperia 5 V. Urządzenie to zostało wyposażone w wydajne podzespoły oraz najnowszy technologicznie przetwornik obrazu, co powinno się przełożyć na świetne zdjęcia w dzień i w nocy.

Firma Sony uzupełniła swoje portfolio tegorocznych smartfonów o Xperię 5 V. To mały smartfon z flagowym wnętrzem.

Dwa obiektywy z trzema ogniskowymi

Główny aparat fotograficzny smartfonu Xperia 5 V jest wyposażony w najnowszy przetwornik obrazu „Exmor T do urządzeń mobilnych”, zastosowany także we flagowej Xperii 1 V. Jak zapewnia japoński producent, matryca ta rejestruje wyraźny obraz o wysokiej rozdzielczości w każdych warunkach: w dzień i w nocy, w pomieszczeniach i na zewnątrz. Funkcja „Twórczy wygląd” pozwala wybierać wstępnie zaprogramowane ustawienia koloru, by nadać scenie żądany wygląd lub klimat, bez potrzeby dalszej obróbki. Użytkownik może też robić realistycznie wyglądające, szczegółowe portrety. Tryb bokeh wykorzystuje teraz sztuczną inteligencję, dzięki czemu działa znacznie lepiej niż w poprzednim modelu. Rezultat to znacznie wyższa jakość ujęć portretowych, zbliżona do zapewnianej przez aparaty z wymiennymi obiektywami.

Tylny aparat z dwoma obiektywami umożliwia wybór trzech ogniskowych: 16 mm, 24 mm i 48 mm. Ta ostatnia jest odpowiednikiem 2-krotnego zoomu optycznego i pozwala utrwalać obiekty w większej skali, bez obaw o pogorszenie jakości obrazu.

Zobacz: Sony Xperia 1 V – flagowy smartfon, który podąża własną drogą (test)

Zobacz: Takich smartfonów już się nie robi – i dobrze. Test Sony Xperia 10 V

Efektowne filmy bez wysiłku

Nowa aplikacja Video Creator z funkcją automatycznej edycji pozwala łatwo tworzyć klipy wideo. Wystarczy określić żądaną długość nagrania, a następnie wybrać zdjęcia, filmy i muzykę. Video Creator automatycznie wygeneruje plik, co zajmie jej około minuty. Dzięki temu autorami oryginalnych ujęć, godnych zaprezentowania w mediach społecznościowych, mogą zostać nawet osoby bez doświadczenia w edycji filmów. Użytkownik może również samodzielnie dostosowywać ustawienia, ujęcia, filtry itp. w celu twórczego kształtowania wyglądu obrazu.

Smartfon Xperia 5 V jest wyposażony w osobny mikrofon do nagrywania głosu. Nadaje on priorytet głosowi nagrywanej osoby i umożliwia wychwycenie go nawet w przypadku filmowania w gwarnym otoczeniu, w którym słychać inne głosy i dźwięki.

Ponad dzień rozrywki

Sony Xperia 5 V pozwala słuchać mocnego dźwięku i oglądać świetny jakościowo obraz bez dodatkowych głośników i wyświetlaczy. Jasny ekran OLED sprawia, że obraz pozostaje wyraźny i dobrze widoczny nawet w słoneczny dzień, a nowo opracowany wzmacniacz głośnikowy zapewnia mocny, głęboki bas. Użytkownik może korzystać z treści transmitowanych na żywo, dostępnych w serwisach streamingowych lub opublikowanych w mediach społecznościowych. Nad jakością wyświetlanego obrazu czuwa procesor „X1 for mobile”, zaadaptowany z telewizorów Sony BRAVIA. Japończycy podają, że jedno pełne ładowanie baterii wystarcza na ponad 24 godziny oglądania. Nabywcy smartfonu otrzymują dostęp do platformy BRAVIA CORE for Xperia, w której zasobach znajdują się setki nowych i klasycznych filmów.

Smartfon jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh, co ma wystarczać na dłuższą pracę niż w innych smartfonach z baterią o takiej samej pojemności. Dzięki temu miłośnicy filmów i seriali nie muszą się obawiać rozładowania telefonu. Dzięki energooszczędnej technologii pobór mocy jest o około 20% niższy niż w poprzednim modelu. W rezultacie poziom baterii nie spada poniżej 50% nawet po całym dniu intensywnego użytkowania telefonu. Nowy smartfon obsługuje ładowanie bezprzewodowe i jest przystosowany do szybkiego ładowania (do 50% w 30 minut ). Specjalna technologia optymalizacji ładowania zapobiega pogorszeniu stanu baterii i sprawia, że po 3 latach eksploatacji zachowuje ona co najmniej 80% maksymalnej pojemności.

O wydajne działanie Xperii 5 V dba układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Pozwala on szybciej i bardziej efektywnie wykonywać wiele czynności równocześnie, bez pogorszenia sprawności działania. O 40% większy niż w poprzednim modelu jest moduł odprowadzający ciepło, mający bardzo duże znaczenie dla chłodzenia telefonu. W utrzymaniu niskiej temperatury nawet w okresach intensywnego użytkowania pomaga także nowy, bardziej energooszczędny SoC i lepsze zarządzanie poborem energii.

Jeszcze lepsze funkcje dla graczy

Aplikacja „Pomocnik gracza” otrzymała teraz nowy motyw kolorystyczny. Narzędzie to nadal zwiększa przyjemność z grania i ułatwia odnoszenie zwycięstw dzięki takim funkcjom, jak Korektor L-γ (niskiego poziomu gamma), korektor dźwięku, mikrofon do rozmów z innymi graczami czy funkcja nagrywania zawartości ekranu, przydatna do rejestracji przebiegu gry i publikowania nagrań w serwisie YouTube. O stabilność działania gier dbają procesory firmy Qualcomm: Snapdragon 8 Gen 2 i Elite Gaming.

Elegancki design i duża funkcjonalność

Atutem smartfonu Sony Xperia 5 V ma być także połączenie niezawodności i wydajności z eleganckim designem. Aparat i tył obudowy mają ujednoliconą kolorystykę i przyjemne dla oka, matowe wykończenie. Smartfon będzie oferowany w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, platynowo-srebrnej i niebieskiej.

Fotografując w trybie Photography Pro, można skorzystać z nowej funkcji ułatwień dostępu. Sygnalizuje ona dźwiękiem, że smartfon jest trzymany poziomo, dzięki czemu osoby z zaburzeniami wzroku mogą robić nieprzekrzywione zdjęcia.

Opakowanie smartfonu Xperia 5 V nie zawiera plastiku. W całości zastąpiło go tworzywo Sony Original Blended Material, które powstaje z bambusa, włókna trzciny cukrowej i makulatury. Niektóre elementy, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, są produkowane z SORPLAS, czyli opracowanego przez Sony tworzywa opóźniającego palność, które zawiera do 99% surowców z recyklingu.

Stylowa osłona z podpórką

Dedykowana osłona smartfonu Xperia 5 V (sprzedawana oddzielnie) pełni również funkcję podpórki, która pozwala ustawić urządzenie poziomo lub pionowo. Ma idealnie dopasowany do telefonu, smukły kształt, który ułatwia trzymanie. Zastosowania osłony nie ograniczają się do jednak oglądania filmów. Można jej też używać podczas strumieniowych transmisji na żywo i rozmów wideo. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne, dopasowane do smartfonu Xperia 5 V. Osłona również powstaje częściowo z tworzywa SORPLAS.

Dostępność w sprzedaży

Smartfon Sony Xperia 5 V trafi do sprzedaży na przełomie września i października 2023 roku.

Zobacz: Motorola RAZR 40 – skórzane maleństwo z wielkim wnętrzem (test)

Zobacz: Oppo Reno10 Pro 5G – mistrz portretów w atrakcyjnej formie (test)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: Sony