Sony Xperia 1 V – flagowy smartfon, który podąża własną drogą (test)

Firma Sony wprowadziła na polski rynek swój najnowszy flagowy smartfon, Xperię 1 V. Urządzenie trafiło w moje ręce, dzięki czemu mogłem mu się lepiej przyjrzeć i sprawdzić, co ono potrafi. Rezultaty? Poznasz je z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Firma Sony nie może się poszczycić rozległym portfolio smartfonów czy wysoką sprzedażą tych urządzeń. Nie przeszkadza to jednak Japończykom wydawać kolejnych generacji flagowej Xperii 1, która wciąż zachowuje swój indywidualny styl. Nie znajdziemy tu zbędnych wodotrysków, a prostokątny ekran o rozdzielczości 4K nie jest skalany żadnymi wcięciami czy wycięciami.

Wciąż za to mamy tu gniazdo audio Jack 3,5 mm, fizyczny dwustopniowy przycisk aparatu fotograficznego czy czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania. A to wszystko zamknięte w eleganckiej, pyło- i wodoodpornej obudowie, po którym widać, że producent zadbał nawet o jej najdrobniejsze szczegóły.

Choć na zewnątrz Xperia 1 V nie różni się zbytnio od swoich poprzedniczek, w środku zaszedł kolejny etap ewolucji. Są nowsze, wydajniejsze podzespoły oraz jeszcze lepszy arsenał fotograficzny. Jest też lubiane przez użytkowników oprogramowanie, które zapewnia kilka świetnych dodatków, przydatnych podczas robienia zdjęć czy filmów.

Najważniejsze cechy telefonu (XQ-DQ54):

Szklana obudowa z aluminiową ramką, szkło Corning Gorilla Glass Victus 2 z przodu i Gorilla Glass Victus z tyłu,

Odporność na wodę i pyły IP65/68;

Wymiary: 165 x 71 x 8,3 mm, masa: 187 g,

6,5-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 4K (1644 x 3840 pikseli, 643 ppi), 120 Hz, HDR BT.2000, czujnik oświetlenia,

Głośniki stereo, gniazdo audio 3,5 mm, Dolby Atmos, 360 Reality Audio, LDAC, aptX,

Czytnik linii papilarnych na boku obudowy (na przycisku zasilania),

Ośmiordzeniowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (1 x Cortex-X3 @3,2 GHz + 2 x Cortex-A715 @2,8 GHz + 2 x Cortex-A710 @2,8 GHz+ 3 x Cortex-A510 @2,0 GHz), proces technologiczny 4 nm,

Grafika Adreno 740,

12 GB RAM-u , 256 GB pamięci masowej UFS (216 GB dla użytkownika), karty pamięci microSD,

1 gniazdo na kartę nanoSIM + 1 gniazdo na kartę microSD, obsługa eSIM,

Łączność 5G, LTE, Wi-Fi 6E a/b/g/n/ac/ax (2,4/5/6 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, NFC, GPS/ GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS, cyfrowy kompas, barometr, USB-C 3.2, USB-OTG,

Główny aparat 48 Mpix (Exmor T 52 Mpix, 1/1,35", 1,12 µm), obiektyw 24 mm z przysłoną f/1.9, Dual Pixel PDAF, optyczna stabilizacja obrazu (OIS), lampa LED, filmy 4K@24/25/30/60/120fps; drugi aparat 12 Mpix (Exmor RS, 1/2,5", 1,4 µm), obiektyw ultraszerokokątny 16 mm z przysłoną f/2.2, Dual Pixel PDAF; trzeci aparat 12 Mpix (Exmor RS 1/3,5", 1,0 µm), teleobiektyw peryskopowy 85 – 125 mm (f/2.3 – f/2.8), Dual Pixel PDAF, optyczna stabilizacja obrazu (OIS), powiększenie optyczne 3,5x – 5,2x; optyka Zeiss,

Przedni aparat 12 Mpix (Exmor RS, 1/2,9", 1,22 µm), obiektyw 24 mm z przysłoną f/2.0, filmy 4K@24/25/30/60fps,

Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 5000 mAh, szybkie ładowanie USB Power Delivery 30 W, ładowanie bezprzewodowe, bezprzewodowe ładowanie zwrotne,

Android 13 z interfejsem Sony (test na oprogramowaniu 67.0.A.1.127),

Cena: 6499 zł.

Zawartość opakowania

Do testów otrzymałem smartfon Sony Xperia 1 V w kolorze Black (czarnym). W białym kartonowym pudełku nie znalazłem żadnych akcesoriów. Sony nie dodaje do swojego najnowszego flagowca ani ładowarki, ani nawet przewodu USB. Są za to Ważne informacje w ponad 20 różnych językach (również po polsku) czy krótka obrazowa instrukcja, która pokazuje, gdzie włożyć kartę SIM i jak włączyć urządzenie. Jest też adres (również w formie kodu QR), pod którym można znaleźć pomoc dotyczącą testowanego telefonu.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl