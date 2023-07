Smartfony Tecno w Polsce. Na start można liczyć na prezent

W polskich sklepach można już kupić cztery smartfony debiutującej na polskim rynku marki Tecno. Na start sprzedaży przewidziano promocję.

Start sprzedaży smartfonów Tecno

Marka Tecno w połowie lipca 2023 roku rozpoczęła sprzedaż swoich produktów w Polsce. Zgodnie z zapowiedziami, 4 modele smartfonów są już dostępne w ofercie sklepów e-commerce, takich jak Mediaexpert.pl, X-kom.pl, Komputronik.pl czy w Tecno-store.pl, a także w wybranych sklepach stacjonarnych.

Produkty dostępne w sprzedaży to seria Spark, obejmująca 3 modele, takie jak Tecno Spark 10 Pro w konfiguracji pamięci 8/256 GB, aparatami o rozdzielczości 50 Mpix i 32 Mpix oraz układem MediaTek Helio G88. Całość zamknięta jest w obudowie ze szklanym tylnym panelem.

Drugim modelem jest Tecno Spark 10, oferujący główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix, pamięcią 4/128 GB i 6.6-calowym wyświetlaczem z odświeżaniem do 90 Hz.

Do sprzedaży trafił również model Tecno Spark Go, w którym znajdziemy między innymi pamięć 3/64 GB, baterię o pojemności 5000 mAh czy moduł NFC do płatności zbliżeniowych.

Czwartym smartfonem w sprzedaży jest Tecno Pop 7, którego największą zaletą jest niska cena.

Prezent na start

Z myślą o nowych użytkownikach, na pierwsze dni sprzedaży, producent przygotował dla swoich klientów prezent w postaci rabatów powitalnych. Obowiązywać one będą od 20 do 23 Lipca 2023 roku. 4 dniowa promocja obejmie wybrane modele telefonów, a wysokość rabatu będzie zależna od konkretnego modelu, sięgając do 150 zł. Szczegóły w tabeli poniżej.

Model Pamięć Cena Cena na start Rabat Tecno Spark 10 Pro 8/256 GB 999 zł 849 zł 150 zł Tecno Spark 10 8/128 GB 749 zł 599 zł 150 zł Tecno Spark 10 4/128 GB 649 zł 499 zł 150 zł Tecno Spark Go 3/64 GB 449 zł 349 zł 100 zł Tecno Pop 7 2/64 GB 399 zł 299 zł 100 zł





Źródło zdjęć: Tecno

Źródło tekstu: Tecno