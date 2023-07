Redmagic 8S Pro wkracza do sprzedaży. Polacy też go kupią – oto ceny

Na europejskie rynki wkracza Redmagic 8S Pro, czyli najnowszy smartfon gamingowej submarki firmy Nubia. Urządzenie będzie można też zamówić do Polski, a ceny zapowiadają się kusząco.

Redmagic 8S Pro to ulepszona wersja gamingowego smartfonu, który miał swoją premierę na początku roku. Nubia pokazała już chiński wariant urządzenia, a teraz oficjalnie ogłosiła zbliżającą się premierę w Europie. Jak zawsze w przypadku tej marki, telefony będzie można kupić także z dostawą do Polski poprzez stronę eu.redmagic.gg.

Później Redmagic 8S Pro powinien trafić też do polskich marketów z elektroniką, ale jego ceny będą na pewno znacznie wyższe.

Ile kosztuje Redmagic 8S Pro?

Redmagic 8S Pro sprzedawany jest w europejskim sklepie za walutę euro, a dostawa do Polski nie będzie się wiązała z dodatkowymi opłatami. Telefon ma być dostępny od 27 lipca, a jego ceny w zależności od wersji to:

Redmagic 8S Pro Midnight 12 + 256 GB – 649 euro, czyli 2877 zł ,

, Redmagic 8S Pro Platinum 16 + 512 GB – 779 euro, czyli 3465 zł ,

, Redmagic 8S Pro Aurora 16 + 512 GB - 799 euro, czyli 3465 zł.

Smartfony poza pamięcią różnią się wykończeniem obudowy – nowością w serii jest wersja biała Platinum. Wszystkie warianty mają widoczne wentylatory z podświetleniem RGB, a edycja Aurora ma dodatkowo przezroczysty panel z tyłu obudowy.

Redmagic 8S Pro ma podkręconego Snapdragona 8 Gen 2

Redmagic 8S Pro to model z układem Snapdragon 8 Gen 2 o podwyższonym taktowaniu rdzeni CPU do 3,36 GHz (ze standardowego 3,2 GHz) oraz GPU do 719 MHz. Ma to zapewnić o 33% wyższą wydajność niż oferował model Redmagic 8 Pro. Za kulturę pracy odpowiada nowy układ chłodzenia ICE 12.0 łączący komorę parową z systemem wentylatorów.

Za wysoką wydajność odpowiada też pamięć RAM w standardzie LPDDR5X oraz wewnętrzna UFS 4.0. Dla graczy producent przygotował też dodatkowy procesor Red Core 2 współpracujący z magnetycznymi spustami o czułości 520 Hz, umieszczonych na na boku obudowy. Korzystając z portu USB-C będzie się można podłączyć kablem do portu HDMI w monitorze lub telewizorze i grać na dużym ekranie.

Redmagic 8S Pro zapewnia łączność 5G w Dual SIM, Wi-Fi 6 ax, Bluetooth 5.3 i NFC.

Ekran AMOLED o przekątnej 6,8 cala (Full HD+) zapewnia jasność do 1300 nitów oraz odświeżanie 120 Hz. Czułość warstwy dotykowej wynosi 960 Hz. Za doznania dźwiękowe odpowiadają głośniki stereo z DTS:X Ultra. Nie zabrakło wyjścia audio 3,5 mm.

Sekcję foto reprezentuje główny aparat 50 Mpix (Samsung GN 5), wspierany przez aparaty 8 Mpix i 2 Mpix. Z przodu znalazł się podekranowy aparat selfie 16 Mpix – w wyświetlaczu nie ma wycięcia na obiektyw.

Energię dostarcza akumulator 6000 mAh, który w globalnej wersji dostępny jest z ładowaniem 65 W. W wariantach chińskich było znacznie szybciej – nawet 165 W. Wszytskim zarządza Android 13.

Zobacz: Redmagic Gaming Tablet ma 5G i zagrasz na nim jak na konsoli

Zobacz: Najszybszy smartfon świata. Testujemy Nubia Redmagic 8 Pro

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Nubia

Źródło tekstu: wł., Nubia