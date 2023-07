Ten smartfon chce być nowym królem wydajności. Ma do tego warunki

Nubia Red Magic 8S Pro to nowy smartfon o gamingowym zacięciu. Telefon ma gwarantować topową wydajność dzięki procesorowi Snapdragon 8+ Gen 2.

Wyścigowi na cyferki nie ma końca. Nubia wypuściła nową wersję swojego gamingowego flagowca z rodziny Red Magic. Nubia Red Magic 8S Pro ma aspiracje, by być najszybszym smartfonem na rynku.

Topowa wydajność w każdych warunkach

Co warto podkreślić, nowa Nubia ma czym te aspiracje poprzeć. Sercem urządzenia jest nowy topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2. Ponadto na pokładzie Red Magica 8S Pro do 12 GB pamięci LPDDR5X oraz nawet 1 TB pamięci UFS 4.0 (w wersji Red Magic 8S Pro+).

Całość jest chłodzona aktywnym systemem chłodzenia ICE 12. Dzięki temu telefon ma utrzymać wysoką wydajność nawet pod długotrwałym obciążeniem.

Oprócz tego telefon wyposażono w duży wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,8", rozdzielczości 1116x2480 i odświeżaniu 120 Hz. Ma on oferować jasność na poziomie 1300 nitów i perfekcyjne odwzorowanie kolorów ze 100% pokrycia gamutu DCI-P3.

A, no i nie ma znienawidzonego notcha - zamiast tego aparat udało się schować pod ekranem.

Akumulator urządzenia ma 6000 mAh i pozwala na szybie ładowanie mocą 165 W. Producent nie zapomniałe także o starym, dobrym gnieździe jack 3,5 mm.

Jeśli chodzi o konfigurację aparatów, jest ona zwykle najsłabszym elementem smartfonów gamingowych. Tutaj jednak wygląda dość obiecująco, ponieważ na pleckach znajdziemy potrójny aparat z głównym modułem na bazie dużego sensora Samsung GN5 o rozdzielczości 50 Mpix.

Nubia Red Magic 8S Pro - ceny i dostępność

Co prawda raczej nie należy się spodziewać, że Nubia Red Magic 8S Pro trafi do polskich sklepów, ale jeśli planujecie zakup telefonu, spokojnie zrobić to za pośrednictwem strony producenta.

Ceny urządzenia startują od 3999 juanów (ok. 2250 zł) za wersję 8/128 GB i kończą się na 7499 juanach (ok. 4250 zł) za wersję z 24 GB RAM i 1 TB pamięci wewnętrznej. Przedsprzedaż telefonu kończy się 11 lipca 2023 i wtedy telefon powinien trafić do regularnej sprzedaży. Przynajmniej w Chinach, bo międzynarodowa przedsprzedaż rozpocznie się nieco później - 18 lipca 2023.

Zobacz: Nubia Pad 3D: tablet z ekranem 3D już dostępny, także dla Polaków

Zobacz: Najszybszy smartfon świata. Testujemy Nubia Redmagic 8 Pro

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Nubia

Źródło tekstu: Nubia