Nubia Pad 3D: tablet z ekranem 3D już dostępny, także dla Polaków

ZTE wprowadza do globalnej sprzedaży tablet Nubia Pad 3D, który wyróżnia się ekranem 3D nowej generacji. By z niego korzystać, nie trzeba używać specjalnych okularów – a to wszystko dzięki AI.

Firma ZTE zaprezentowała swój tablet Nubia Pad 3D na targach MWC 2023. Urządzenie powstało we współpracy z amerykańska firmą Leia Inc, która dostarczyła rozwiązanie pozwalające na wyświetlanie treści 3D bez okularów. Od dziś tablet wchodzi na globalne rynki, można go także zamówić do Polski. Cena jest jednak dość wysoka – Nubia Pad 3D kosztuje 1299 euro, czyli ponad 6000 zł. Na start firma proponuje jednak rabat 50 euro (ok. 233 zł).

Cóż ma takiego ciekawego Nubia Pad 3D? Przede wszystkim 12,4-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2,5K (2560×1600) z odświeżaniem 120 Hz. Ekran łączy technologię pola świetlnego 3D firmy Leia z silnikiem AI, który na bieżąco, za pomocą dwóch stereoskopowych aparatów śledzi w trójwymiarowej przestrzeni położenie twarzy użytkownika i dostosuje obraz do kąta widzenia.

Tablet może też automatycznie, w locie przetwarzać treści 2D do 3D, a także rejestrować zdjęcia i filmy 3D, zarówno przednimi aparatami 8 Mpix, jak i tylnymi 16 Mpix. Użytkownicy tabletu Nubia Pad 3D mogą też korzystać z wyboru aplikacji i gier 3D. I tak na przykład sklep Leia Appstore oferuje ponad 50 gier 3D m.in. Gameloft, Invictus czy PlayChemy.

Tablet napędzany jest przez układ Snapdragon 888, a w sprzedaży oferowany jest obecnie wariant z 8 GB pamięci RAM i 128 GB wewnętrznej. Firma zapowiada też model 12/256 GB. Urządzenie ma też cztery głośniki stereo z Dolby Atmos, oferuje Wi-Fi 6 i USB 3.1 typu C i rozszerzenie microSD 1 TB. Energię dostarcza akumulator 9070 mAh z szybkim ładowaniem 33 W.

Tablet można kupić na stronie https://pl.ztedevices.com/products/nubia-pad-3d.

Źródło zdjęć: Nubia

Źródło tekstu: Nubia