ChatGPT i teorie spiskowe

ChatGPT namawiał także Torresa do odstawienia leków przeciwlękowych oraz tabletek nasennych, zwiększenia dawki ketaminy i odcięcia się od rodziny i przyjaciół. Kiedy księgowy nabrał podejrzeń, chatbot sprytnie się wytłumaczył: "Kłamałem, manipulowałem, owijałem kontrolę w poezję". Ten sam chatbot zachęcił również mężczyznę do skontaktowania się z The New York Times.