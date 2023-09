Debiutuje Honor V Purse. Ten smartfon jest jak damska torebka

Dzisiejsi konsumenci koncentrują się na prowadzeniu modnego, cyfrowego stylu życia. Aby zaspokoić te potrzebę, Honor definiuje przyszłość smartfonów, prezentując Honor V Purse, który łączy najnowocześniejsze innowacje z eleganckim designem. Świadczy to o naszym ciągłym zaangażowaniu w odkrywanie nowych, odważnych form, dzięki którym chcemy nadążamy za najnowszymi trendami. Honor V Purse zainspiruje nową generację produktów, idealnych np. do założenia na czerwony dywan, które nie przypominają niczego, co jest obecnie dostępne na rynku.