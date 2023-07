Tak ma wyglądać Xiaomi 14. Projektantom kończą się pomysły?

Xiaomi 14 zdradza pierwsze sekrety. Dzięki udostępnionemu schematowi wiemy, jak nowy smartfon będzie wyglądać.

Xiaomi 14 to prawdopodobnie jeden z bardziej wyczekiwanych smartfonów tego roku. Co prawda chiński producent nie ujawnił jeszcze żadnych szczegółów na temat nadchodzącego flagowca, ale mamy za to pierwsze przecieki dotyczące jego wyglądu.

Xiaomi 14 nie będzie się różnił od poprzednika

Digital Chat Station, jeden z bardziej wiarygodnych dostawców tego typu informacji, opublikował w serwisie Weibo prosty schemat, prezentujący design nadchodzącego Xiaomi 14 w podstawowej wersji. Choć prosta grafika pozbawiona jest wielu szczegółów, to nie pozostawia wiele pola dla wyobraźni.

Nowy model będzie wyglądał niemal identycznie jak poprzednik. Na froncie znajdziemy wąską, symetryczną ramkę oraz niewielki otwór na aparat pośrodku górnej belki wyświetlacza. Z tyłu uwagę przykuwa natomiast olbrzymia wyspa aparatu podzielona na trzy części, podobnie jak miało to miejsce w Xiaomi 13.

Sama wyspa posiada cztery otwory. Trzy z nich będą skrywały aparaty, natomiast czwarty przeznaczono najprawdopodobniej na diodę LED.

Xiaomi 14 - specyfikacja techniczna

Warto wspomnieć, że oprócz informacji o wyglądzie urządzenia, do sieci trafiły także pierwsze plotki na temat jego specyfikacji. Według nieoficjalnych doniesień Xiaomi 14 ma posiadać na pokładzie układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 oraz akumulator o pojemności 4860 mAh z szybkim ładowaniem mocą 90 W. Oprócz tego do sklepów trafi też wariant Pro z większą baterią 5000 mAh i ładowaniem 120 W.

Zobacz: Xiaomi za miesiąc pokaże nowy super smartfon. Są złe wieści

Zobacz: Xiaomi 14 zdradza kolejne tajemnice

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TELEPOLIS.PL (Mieszko Zagańczyk), Weibo (Digital Chat Station)

Źródło tekstu: Weibo (Digital Chat Station), GSMArena