Xiaomi za miesiąc pokaże nowy super smartfon. Są złe wieści

Xiaomi szykuje się na nową premierę – prawdopodobnie już w przyszłym miesiącu zadebiutuje rozkładany i oczekiwany Xiaomi Mix Fold 3, który mógłby poważnie zagrozić foldom Samsunga. Xiaomi będzie wytwarzać ten model na nowej, zaawansowanej linii produkcyjnej.

Szef Xiaomi, Lu Weibing, oficjalnie potwierdził, że Xiaomi Mix Fold 3 wkrótce doczeka się premiery. Poinformował o tym mimochodem, chwaląc się nową linią produkcyjną „Xiaomi Smart Manufacturing Digital Intelligence System 2.0”, która została uruchomiona w chińskiej fabryce Yizhuang Xiaomi Smart Factory.

Pierwszym urządzeniem, które trafi do masowej produkcji na nowej linii, jest właśnie Xiaomi Mix Fold 3.

Nowy system produkcyjny został znacznie ulepszony. Mówiąc najprościej, jest inteligentniejszy i bardziej precyzyjny, z precyzją na poziomie mikrona, dzięki czemu nowa generacja składanych flagowców Xiaomi jest cieńsza i mocniejsza

– napisał Lu Weibing na Weibo.

Ta informacja sugeruje, że w modelu Xiaomi Mix Fold 3 producent będzie próbował jeszcze bardziej spłaszczyć obudowę. Już w modelu Mix Fold 2 udało się osiągnąć zaledwie 11,2 mm grubości po złożeniu, gdy najnowszy składak Samsunga ma w najcieńszym miejscu 14,2 mm.

Z innych doniesień wynika, że Xiaomi Mix Fold 3 będzie miał wiele cech flagowca. Należy spodziewać się układu Snapdragon 8 Gen 2, minimum 12 GB pamięci RAM i co najmniej 256 GB pamięci wewnętrznej. Patrząc na specyfikację poprzedniego modelu, można też zakładać, że zewnętrzny ekran nie będzie mniejszy niż 6,56 cala, a wewnętrzny zaoferuje ponad 8 cali. Wiadomo też na pewno, że zestaw aparatów w Xiaomi Mix Foldzie 3 będzie sygnowany marką Leica, a z tyłu znajdzie się jednostka z peryskopowym teleobiektywem zapewniającym zoom optyczny aż 5x. Wewnętrzy aparat do selfie ma być ukryty pod wyświetlaczem.

Choć data premiery Xiaomi Mix Folda 3 nie została sprecyzowana, wszystko wskazuje na to, że urządzenie zadebiutuje w sierpniu, tak jak zeszłoroczny Fold 2. Dzięki płaskiej obudowie i dobrym parametrom rozkładany smartfon Xiaomi mógłby podbić serca nowych użytkowników, jednak z dotychczasowych doniesień wynika, że Mix Fold 3, podobnie jak poprzednie modele z serii, ponownie będzie dostępny tylko na rynku chińskim i nie trafi do sprzedaży na świecie. Nie jest to jednak jeszcze w 100% pewne.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: GSM Arena, Weibo