Xiaomi Pad 6 trafi do Europy. Będzie dużo drożej niż w Chinach

Xiaomi wprowadzi do Europy tablet Xiaomi Pad 6. Będzie jednak dużo droższy niż w Chinach. Nie pojawi się także jego mocniejszy wariant Pro.

Xiaomi jest jedną z największych sił na rynku smartfonów, jednak w sektorze tabletów marce nie idzie tak dobrze. Nie znaczy to jednak, że producent z Pekinu zamierza odpuścić. W kwietniu w swojej ojczyźnie Xiaomi zaprezentował nowe tablety Xiaomi Pad 6. Teraz z kolei nowe tablety trafią do Europy.

Będzie drożej i słabiej niż w Chinach

Poznaliśmy już ich ceny. Nikogo nie zaskoczy to, że w Europie będzie drożej niż w Chinach. Tam za najtańszy wariant z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej trzeba było zapłacić 1999 juanów. To około 1200 złotych. To samo urządzenie na Starym Kontynencie będzie kosztować 399 euro. Według obecnego kursu złotego to 1767 złotych. W przypadku wersji z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej będzie to natomiast 499 euro. W Wielkiej Brytanii ceny będą się rozpoczynać od 369 funtów.

Co za to dostaniemy? Sercem tabletu jest układ Qualcomm Snapdragon 870, a towarzyszy mu akumulator 8840 mAh z ładowaniem 33 W. Przekątna ekranu ma 11 cali. Do Europy póki co nie trafi natomiast wersja Pro z układem Snapdragon 8+ Gen 1.

