Xiaomi szykuje nowe smartfony. Znamy część specyfikacji i cenę

Xiaomi wkrótce rozszerzy swoją serię Trzynastek o dwa nowe modele z literą T w nazwach. Wiemy już częściowo, czego możemy się spodziewać po Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro.

Na Twitterze ujawniono część możliwej specyfikacji smartfonów Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro. Oba urządzenia mają mieć wyświetlacz AMOLED CrystalRes, potrafiące odświeżać obraz z częstotliwością do 144 Hz. Wewnątrz obudowy w nadchodzących urządzeniach ma pracować flagowy SoC 4 nm. Póki co nie wiemy, co to będzie. W podstawowym modelu ma mu towarzyszyć 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci masowej. W przypadku Xiaomi 13T Pro możemy liczyć na 12 GB RAM-u i 512 GB pamięci masowej.

Na wyposażeniu obu smartfonów pojawią się aparaty fotograficzne sygnowane marką Leica, a także akumulator o pojemności 5000 mAh. W Xiaomi 13T będzie go można szybko naładować z mocą do 67 W, natomiast Xiaomi 13T Pro ma oferować szybkie ładowanie o maksymalnej mocy 120 W. Nad całością będzie czuwać bazujące na Androidzie oprogramowanie MIUI 14.

Dostępność i cena

Według źródła przecieków, Xiaomi ma wprowadzić wymienione wyżej nowe smartfony na rynek w pierwszym tygodniu września 2023 roku. Xiaomi 13T 8/256 GB ma kosztować 599 funtów szterlingów (3108 zł), a za Xiaomi 13T Pro 12/512 GB trzeba będzie zapłacić 799 funtów szterlingów (4146 zł).

W ubiegłym roku w Polsce debiutowali poprzednicy tych urządzeń z następującymi cenami:

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: SnoopyTech / Twitter