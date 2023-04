Xiaomi ma nowe tablety z ekranem 11 cali: Xiaomi Pad 6 i Pad 6 Pro

Wśród nowości zaprezentowanych przez Xiaomi znalazły się nie tylko smartfon Xiaomi 13 Ultra czy opaska Smart Band 8, ale także dwa dość interesujące tablety z ekranem 11 cali – modele Xiaomi Pad 6 i Pad 6 Pro.

Zobacz: Xiaomi 13 Ultra oficjalnie. To fotograficzny potwór

Xiaomi wciąż wierzy w tablety, a najnowsze modele Xiaomi Pad 6 i Pad 6 Pro mogą przyciągnąć uwagę tych klientów, którzy poszukują takiego sprzętu, ale oczekują też w nim odpowiedniej mocy. Nowości Xiaomi pod tym względem prezentują się całkiem nieźle.

Obydwa warianty mają bardzo płaskie obudowy o grubości 6,51 mm i masie 490 g. Ich wzornictwo i kolory przypominają smartfony Xiaomi 13. Główną część zajmuje ekran IPS o przekątnej 11 cali oraz rozdzielczości 2.8K (2880 x 1800). Wyświetlacz oferuje odświeżanie od 30 do aż 144 Hz, jest w stanie prezentować treści HDR 10 i Dolby Vision, ma też sprzętową redukcję światła niebieskiego i potwierdzający to certyfikat TÜV Rheinland. Szkło ekranu to niestety stary Gorilla Glass 3.

Na obudowie znalazło się tej miejsce na cztery głośniki z Dolby Atmos oraz 4 mikrofony.

Różnice między tabletami dotyczą zastosowanego układu SoC. W modelu Xiaomi Pad 6 jest to Snapdragon 870 (7 nm), przyzwoity, ale już niezbyt nowy, natomiast Pad 6 Pro otrzymał bardziej wydajną jednostkę Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm), czyli jeszcze do niedawna topowy model Qualcomma.

Xiaomi Pad 6 dostępny jest z pamięcią LPDDR5 i UFS 3.1 w wariantach: 6+128 GB, 8+128 GB oraz 8+256 GB, natomiast Xiaomi Pad 6 Pro nie ma wersji 6 GB, ale dostępny jest też dodatkowo w edycjach 12+256 GB i 12+512 GB. W topowym wariancie tablet może więc zagwarantować naprawdę wysoką wydajność, także w grach.

Tablety zapewniają łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i USB 3.2 Gen1 typu C. Nie ma jednak wersji z kartą SIM.

Sekcja foto w podstawowym modelu jest dość skromna – to pojedynczy aparat tylni 13 Mpix (f/2,2) i przedni 8 Mpix, za to w Xiaomi Pad 6 Pro znalazła się bardziej smartfonowa matryca 50 Mpix (f/1,8) z nagrywaniem wideo 4K, dodatkowy czujnik głębi 2 Mpix oraz przedni aparat 20 Mpix.

Energię do pracy tabletu Xiaomi Pad 6 zapewnia akumulator 8840 mAh z ładowaniem 33 W, za to w modelu Pro znalazła się bateria 8600 mAh z ładowarką 67 W. Obydwa tablety pracują pod kontrolą Androida 13 z MIUI 14.

Tablety na początek wchodzą do Chin, gdzie najtańszy wariant Xiaomi Pada 6 kosztuje w przeliczeniu niecałe 1200 zł. Ceny za model Xiaomi Pad 6 Pro zaczynają się od blisko 1500 zł, a topowy model 12+512 GB oznacza w przeliczeniu wydatek około 2 tys. zł. Oczywiście w Polsce ceny będą mniej atrakcyjne.

Do tabletów oferowane są także dodatkowe akcesoria – klawiatura i rysik.

Zobacz: Xiaomi prezentuje Smart Band 8. Działa nawet 16 dni na baterii

Zobacz: T-Mobile: wybierz telefon Xiaomi, drugi dostaniesz w prezencie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: wł., Fone Arena