T-Mobile: wybierz telefon Xiaomi, drugi dostaniesz w prezencie

T-Mobile ma nową ofertę na telefony Xiaomi. Decydując się na wybór najnowszego Redmi Note 12 Pro 5G, można otrzymać drugi telefon tej samej marki – Xiaomi Redmi 9AT. Okazja dotyczy abonamentów M i L.

Klienci, którzy od 18 do 30 kwietnia zdecydują się na zakup najnowszego Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G w abonamencie „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana”, w prezencie otrzymają Xiaomi Redmi 9AT o wartości 599 zł.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G z w Redmi 9AT bonusie

Redmi Note 12 Pro 5G to jedna z ostatnich nowości Xiaomi. Smartfon wyposażony jest w ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniu obrazu do 120 Hz. Sercem telefonu jest układ MediaTek Dimensity 1080 z modemem 5G, w pracy pomaga też 6 GB pamięci RAM LPDDR4X oraz 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2. Sekcję foto tworzą trzy tylne aparaty 50+8+2 Mpix, a energię dostarcza akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 67 W. Całością dyryguje Android 12 z MIUI 14.

Drugi telefon to już zdecydowanie budżetowa propozycja, dobra na przykład dla dziecka. Xiaomi Redmi 9AT, który dostępny jest tylko w sieci T-Mobile, ma ekran o przekątnej 6,53 cala HD+ oraz układ MediaTek Helio G25. Do tego otrzymał 2 GB pamięci RAM i 32 GB wewnętrznej. Zdjęcia wykonamy aparatem 13 Mpix, a o długi czas pracy zadba akumulator 5000 mAh.

Zestaw smartfonów Xiaomi można nabyć w 24 ratach 0% z ofertą abonamentową „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana”. Cena za odbywa telefony (Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G + Redmi 9AT) wynosi 1899 zł.

Oferty „M Nielimitowana” oraz „L Nielimitowana” to plany taryfowe gwarantujące połączenia, SMS-y i MMS-y bez limitu. Dodatkowo użytkownicy otrzymują dostępem do sieci 5G, bez limitu danych do wykorzystania. W przypadku wersji M jest to nielimitowany internet w prędkości maks. do 30 Mb/s. Wariant L zapewnia maksymalną możliwą prędkość.

Szczegółowe informacje o ofercie dostępne są na tej stronie.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl