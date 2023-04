T-Mobile rozdaje bonusy od serca. Przydadzą się na majówkę

T-Mobile ma kilka bonusów od serca dla swoich klientów. Prezenty te przydadzą się na majówkę, która zbliża się wielkimi krokami. Wszystkie je można znaleźć w aplikacji Mój T-Mobile.

Już za chwilę majówka, podczas której wiele osób ma zaplanowane bliższe lub dalsze wyjazdy czy spędzanie czasu na łonie natury. Z tej okazji T-Mobile przygotował dla swoich klientów kolejne bonusy od serca. Są to rabaty do wykorzystania u takich usługodawców, jak Booking.com, FlixBus, Rentarcars czy Audioteka.

40 krajów w zasięgu autokaru

Wyjazd autokarem niewątpliwie ma swoje zalety – nie musimy troszczyć się o parkowanie w miejscu docelowym, a całą trasę możemy spokojnie odpoczywać, na przykład słuchając audiobooków. W ramach „Bonusów od serca” T‑Mobile we współpracy z FlixBusem proponuje 15% rabatu na przejazdy autokarowe, a wybierać możemy z ponad 400 tys. połączeń dziennie do ponad 5500 miejsc w 40 krajach.

Jak skorzystać z rabatu? Z aplikacji Mój T‑Mobile należy pobrać kod, następnie na stronie www.flixbus.pl lub w aplikacji FlixBus wybrać określoną trasę, a kod rabatowy wpisać w polu „Użyj vouchera”. Podróż należy zrealizować do 28 czerwca 2023 roku. Szczegóły w regulaminie.

Wybierz cel i zarezerwuj nocleg

Jedni mają listę „top miejsc”, które chcą zobaczyć i konsekwentnie odwiedzają kolejne miasta. Inni najpierw znajdują ciekawe mieszkanie lub hotel, a dopiero w kolejnym kroku sprawdzają atrakcje turystyczne w okolicy. Bez względu na to, która metoda jest Ci bliższa, z pewnością przyda się do 10% rabatu do wykorzystania na Booking.com, który w dodatku sumuje się z innymi rabatami, przez co łącznie możemy mieć do 31% zniżki.

Aby z tego skorzystać, należy pobrać kod w aplikacji Mój T‑Mobile, a następnie wpisać go na specjalnie przygotowanej stronie Booking.com. Z oferty można skorzystać do 31 maja tego roku. Więcej informacji o promocji można znaleźć w regulaminie.

Samochód na chwilę, na weekend lub na tydzień

Brak własnego samochodu nie powinien nas ograniczać w planowaniu podróży, gdyż jest na to bardzo proste rozwiązanie – można skorzystać z wypożyczalni samochodów. Bez względu na to, gdzie się wybieramy, z ofertą Rentalcars.com możemy być pewni, że będzie tam czekał samochód. A klienci T‑Mobile mogą zgarnąć 10% rabatu dla każdej nowej rezerwacji. Na stronie Rentalcars wystarczy podać pobrany wcześniej z aplikacji Mój T‑Mobile kod zniżkowy. Z promocji można korzystać do 31 maja 2023 roku. Dodatkowe informacje zawiera regulamin.

Audiobook jako dobry towarzysz podróży

Czas w podróży – i nie tylko – mogą umilić audiobooki. 15000 audiobooków i podcastów do słuchania czeka w Audioteka Klub, a klienci T‑Mobile mogą mieć do nich dostęp za darmo przez 30 dni. Wystarczy w aplikacji Mój T‑Mobile pobrać kod, wejść na stronę promo.audioteka.com i zarejestrować lub zalogować się w serwisie. Promocja skierowana jest wyłącznie dla nowych klientów, którzy nie korzystali jeszcze z usługi Audioteka Klub. Kod można odebrać i aktywować do 26 kwietnia tego roku. Więcej informacji zawiera regulamin promocji.

