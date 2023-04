Orange: obierz swoje GB. To z okazji środy

Orange dziś sypie gigabajtami na prawo i lewo. Operator nie tylko zaproponował grubą paczkę GB użytkownikom ofert na kartę, ale ma też coś dla abonentów z umową – cośrodową okazję w aplikacji. Dziś również jest to paczka GB.

W każdą środę Orange rozdaje w aplikacji „Mój Orange” różne prezenty – czasami są to mniej atrakcyjne rabaty na smartfony po przedłużeniu mowy, czasami dostęp do wybranej usługi, ale najbardziej przydatne dla użytkowników bez wątpienia są gigabajty. Dziś właśnie można liczyć na taki prezent.

Orange: 15 GB w aplikacji

Dziś na użytkowników aplikacji „Mój Orange” czeka ładna paczka 15 GB. Jak zawsze przy podobnej okazji, można z niej korzystać tylko na terenie Polski, ale z przeznaczeniem na dowolne cele, bez żadnych ograniczeń.

Pakiet po odebraniu jest ważny do końca cyklu rozliczeniowego, więc jeśli na naszym koncie właśnie zbliża się ten termin, lepiej zaczekać. Zgodnie z zasadami akcji, na odebranie paczki jest tydzień, a dokładnie – jest na to czas do końca przyszłego wtorku 18 kwietnia. Żeby zgarnąć swoją paczkę 15 gigabajtów, należy przejść do zakładki „Dla Ciebie” w aplikacji „„Mój Orange” i tam dwa razy kliknąć w banerek dzisiejszej akcji.

Akcja przeznaczona jest dla klientów abonamentowych, nie mogą z niej skorzystać użytkownicy ofert na kartę. Możliwe, że część uprawnionych klientów znajdzie w aplikacji inny bonus – zamiast gigabajtów rabat albo usługę.

