Orange stawia na Lublin i tworzy w nim centrum finansowe

Orange tworzy w Lublinie swoje centrum finansowe. Będzie ono obsługiwać europejskie spółki operatora, na początek tę ze Słowacji, obok Orange Polska.

Lubelskie centrum księgowe Orange otwiera się na inne kraje. Od kwietnia biuro przy ul. Chodźki 10 obsługuje słowacką spółkę operatora, a w przyszłości dołączą do niej i Orange Polska pozostałe europejskie kraje.

Lublin to dla nas ważny punkt na mapie Polski nie od dziś – jesteśmy tu od lat jako operator i jako pracodawca. Teraz to miasto staje się jednym z trzech europejskich centrów finansowych grupy Orange. Wiem, że nowe technologie nie są wam obce, i że zapewniacie doskonałe warunki do inwestowania i rozwoju. Cieszę się, że możemy w tym rozwoju uczestniczyć, wspierając talenty.

– powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska

Global Support for Performance Europe (GSPE), bo tak nazywa się nowa jednostka, powstaje w wyremontowanych biurach zajmowanych dotychczas przez Centrum Operacji Księgowych Orange Polska. Oprócz zadań księgowych, jednostka będzie przejmowała część procesów związanych z zakupami i kontrolingiem. Nowe otwarcie ma być też nową szansą na rozwój. Lubelskie GSPE zamierza zrekrutować w najbliższych miesiącach kilkadziesiąt osób. To okazja do zdobycia doświadczenia w międzynarodowym otoczeniu: oprócz Słowaków, zespół GSPE będzie na co dzień współpracował z osobami z Rumunii, Belgii, Luksemburga i Mołdawii.

Lublin dysponuje wykwalifikowaną kadrą specjalistów, dlatego bardzo nas cieszy, że firmy dostrzegają ten potencjał oraz rozwijają tu swoją działalność, korzystając z kompetencji i umiejętności lubelskich pracowników. W 2010 roku w Lublinie zatrudnionych w sektorze nowoczesnych usług biznesowych było około 2 tysiące pracowników, dziś w 42 centrach usług pracuje prawie 9 tysięcy osób. Dzięki bliskiej współpracy z dziewięcioma lubelskimi uczelniami i otoczeniem biznesowym przy wsparciu samorządu, sektor ten jest jednym z priorytetowych specjalizacji gospodarczych ujętych w Strategii Lublin 2030.

– powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

Jak informuje Orange Polska, w Lublinie sieć pomarańczowe LTE dociera do wszystkich mieszkańców miasta. Z kolei w zasięgu 5G operatora znajduje się 93% populacji. Ponad 124 tys. lubelskich gospodarstw domowych ma dostęp do usług światłowodowych Orange.

