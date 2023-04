T-Mobile ma ten smartfon na wyłączność. Teraz kupisz go 250 zł taniej

T-Mobile przygotował specjalną ofertę, w której od dziś do 17 kwietnia smartfon Motorola Moto G32 można kupić 250 zł taniej. To niepozorny, ale całkiem ciekawy model średniej klasy, sprzedawany na wyłączność w T-Mobile.

Motorola Moto G32 to smartfon, który zadebiutował w połowie zeszłego roku, jednak jego dostępność na naszym rynku jest ograniczona. To dlatego, że wyłączność na jego dystrybucję ma T-Mobile, a teraz operator ogłasza związaną z nim okazje. W dniach od 4 do 17 kwietnia Motorolę Moto G32 będzie można kupić taniej aż o 250 zł – za 849 zł.

W podobnej cenie można co prawda kupić ten telefon w kilku innych źródłach, ale są to nieautoryzowane sklepy z urządzeniami o nieznanym pochodzeniu.

W T-Mobile Moto G32 można kupić z ofertą abonamentową, a także bez umowy na usługi. Smartfon dostępny jest w opcji 24 rat z oprocentowaniem 0% – można wybrać miesięczne kwoty spłaty od 15 do 35 zł (plus opłata na start).

Motorola Moto G32 – co ma ciekawego?

Motorola Moto G32 to smartfon z ekranem IPS o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 90 Hz. Telefon jest odporny na lekkie zachlapania. Na obudowie znalazło się miejsce na wyjście jack 3,5 mm, a także głośniki stereo z Dolby Atmos.

Moc do pracy Moto G32 zapewnia układ Snapdragon 680 (2,4 GHz) z łącznością 4G w Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 i NFC. Dostępny w T-Mobile wariant ma 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej z rozszerzeniem microSD o rozmiarze do 1 TB.

Główną sekcję foto tworzy układ trzech aparatów: 50 Mpix (f/1,8, PDAF), szerokokątny 8 Mpix (f/2,2, 118°) i makro 2 Mpix (f/2,4). Zdjęcia selfie wykonamy w rozdzielczości 16 Mpix (f/2,4).

Moto G32 ma akumulator 5000 mAh z przyspieszonym ładowaniem 30 W. Wszystkim zarządza Android 12 z rozszerzeniami Moto.

Szczegółowe informacje o ofercie dostępne są na tej stronie.

Zobacz: Motorola Moto G73 5G - test średniaka z małymi niedoskonałościami

Zobacz: Motorole Moto G13, G23, G53 i G73 wkraczają do Polski. Nowe ceny

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Motorola

Źródło tekstu: T-Mobile