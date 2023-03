Motorola Moto G73 5G - test średniaka z małymi niedoskonałościami

W ostatnim czasie odbyła się premiera kolejnego średniaka spod szyldu Motoroli. Czy G73 5G podbije serca użytkowników i zabierze klientów chińskim producentom?

Jeszcze w styczniu Motorola zaprezentowała nową linię smartfonów, które trafią na polski rynek. Wśród mieszaniny budżetowców i średniaków wymieniona aż cztery modele. Mowa tu o Moto G13, Moto G23, Moto G53 5G i Moto G73 5G. W moje ręce wpadł najmocniejszy model z nich czyli Moto G73 5G.

Urządzenie na papierze ma wszystko, by przekonać do siebie polskiego konsumenta. Moto G73 5G zostało zaopatrzone w udany procesor MediaTek Dimensity 930, wspierany przez 8 GB pamięci RAM. Do tego skorzystano z akumulatora o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 30 W. To w połączeniu z Androidem 13, aparatem głównym 50 Mpix i znośną ceną może sprawić, że Motorola Moto G73 5G zdobędzie grupę wiernych fanów.

Specyfikacja:

Wyświetlacz: LCD 6,5” Full HD+ (2400 x 1080), 405 ppi

Częstotliwość odświeżania ekranu: 120 Hz

Wymiary: 161,42 x 73,84 x 8,29 mm

Waga: 181 g

Układ: MediaTek Dimensity 930

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wbudowana: 256 GB

System: Android 13

Aparaty tylnie: 50 Mpix (f/1,8, 1,0 µm/2,0 µm Ultra Pixel) | PDAF + 8 Mpix (f/2,2, 1,12 μm) | Autofokus | makro | czujnik głębi | obiektyw ultraszerokokątny 118°

Aparat przedni: 16 Mpix (f/2,4, 1,0 µm/2,0 µm Ultra Pixel)

Głośniki Stereo: Tak

Złącze słuchawkowe 3,5 mm: Tak

Bluetooth: 5.3

NFC: Tak

Dual SIM: Hybrydowy

Bateria: 5000 mAh

Ładowanie: 30 W

Cena: 1399 zł

Zestaw Testowy

Urządzenie dotarło do mnie w typowym dla Motoroli, granatowym pudełku. W środku znalazłem oczywiście smartfon, ale na tym nie kończy się jego wyposażenie. Wielu producentów powoli odchodzi od tej praktyki, ale Moto G73 5G dostała w zestawie ładowarkę 30 W. Oprócz tego znajdziemy tam jeszcze kabel z dwoma końcówkami USB-C, przezroczystą obudowę, kluczyk i dokumentację. Można zatem powiedzieć o pełnym pakiecie.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Własne