T-Mobile zabierze twojego starocia. W zamian da rabat

T-Mobile zachęca wszystkich do zrobienia porządków w swoich szufladach i przyniesienia do salonów starych telefonów. Każdy, kto w dniach 17-23 kwietnia odwiedzi jeden z salonów operatora, będzie mógł skorzystać ze specjalnej promocji na folię ochronną Devia.

Według danych z badania przeprowadzonego przez T-Mobile w 2022 roku, średnio co czwarty Polak ma aż dwa stare smartfony, z których nikt już nie korzysta. Prawie połowa ankietowanych (49%) przyznała, że nieużywany sprzęt zostawia dla siebie. Często jednak urządzenie już na zawsze zalega w szufladzie.

T-Mobile zauważył problem już wcześniej. Od początku roku we wszystkich salonach operatora stoją specjalne pojemniki, do których można oddać nieużywany telefon do recyklingu. Zgromadzone w tych pojemnikach sprzęty są poddawane utylizacji w taki sposób, że nie wpływają negatywnie na otaczające nas środowisko, a co więcej – odzyskiwane są z nich cenne surowce.

Operator zachęca do świadomego porządkowania swoich szuflad i szafek i oddawania telefonów do salonów. Z okazji Dnia Ziemi, który przypada na 22 kwietnia, T-Mobile przygotował specjalną akcję – każdy, kto w dniach 17-23 kwietnia odwiedzi jeden z salonów operatora, będzie mógł skorzystać z promocji i zakupić folię ochronną Devia na dowolny typ smartfonu wraz z usługą naklejenia w cenie 9,99 zł.

Każdy klient może skorzystać z oferty promocyjnej wielokrotnie, uzyskując możliwość zakupu i naklejenia jednej folii w zamian za każde pozostawione do utylizacji urządzenie telekomunikacyjne.

Lista sklepów, w których można skorzystać z promocji, dostępna jest na stronie https://www.mydevia.pl/mapa-punktow.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl