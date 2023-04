Xiaomi 13 Ultra oficjalnie. To fotograficzny potwór

Xiaomi oficjalnie zaprezentowało swój nowy topowy smartfon, model 13 Ultra. Urządzenie ma z tyłu aż cztery aparaty o rozdzielczości 50 Mpix każdy, a także najwydajniejsze podzespoły.

Xiaomi 13 Ultra to najnowszy topowy smartfon tej chińskiej marki. Urządzenie ma wymiary 163,18 x 74,64 x 9,06 mm i waży 227 g. Niemal całą powierzchnię przedniego panelu zajmuje 6,73-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 120 Hz oraz świecący z jasnością do 2600 nitów (wartość szczytowa).

Ekran ma zakrzywione boki oraz otwór w górnej części, mieszczący obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.0). Z tyłu znajduje się arsenał złożony z czterech 50-megapikselowych aparatów. Główna jednostka ma z 1-calową matrycę Sony IMX989, zmienną przysłonę (f/1.9-f/4.0) oraz optyczną stabilizację obrazu (HyperOIS).

Drugi aparat ma czujnik Sony IMX858 oraz obiektyw ultraszerokokątny z przysłoną f/2.2. Dwa pozostałe aparaty to teleobiektywy z matrycami Sony IMX858 oraz optyczną stabilizacją obrazu. Pierwszy daje powiększenie optyczne 3,2X (f/1.8), natomiast drugi, peryskopowy, zoom optyczny 10X (f/3.0). Maksymalne cyfrowe powiększenie, jakie tu możemy uzyskać, wynosi aż 120X. Aparaty są oczywiście sygnowane marką Leica.

Wewnątrz pyło- i wodoodpornej obudowy (IP68) pracuje układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, który współpracuje z 12 lub 16 GB RAM-u LPDDR5X oraz 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci masowej UFS 4.0. Xiaomi 13 Ultra pozwala na korzystanie z sieci 5G, oferuje również łączność Wi-Fi 6E (z gotowością na Wi-Fi 7), Bluetooth 5.3 oraz NFC. Jest też odbiornik nawigacji satelitarnej, port USB-C 3.2 oraz głośniki stereo z Dolby Atmos.

Smartfon jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym do 90 W i bezprzewodowym do 50 W. Nad całością czuwa system Android 13 z interfejsem MIUI 14.

Dostępność i cena

Xiaomi 13 Ultra można już zamawiać w Chinach, wybierając spośród dwóch kolorów: czarnego, białego oraz zielonego. Regularna sprzedaż ruszy tam 21 kwietnia 2023 roku. Za najtańszą wersję 12/256 GB trzeba zapłacić 5999 juanów (3683 zł). Wariant o konfiguracji 16/512 GB został wyceniony na 6499 juanów (3990 zł), natomiast najlepiej wyposażona wersja 16 GB/1 TB kosztuje 7299 juanów (4481 zł).

W najbliższych miesiącach Xiaomi 13 Ultra ma opuścić Państwo Środka oraz trafić na wybrane rynki. Nie wiemy, czy wśród nich znajdzie się Polska.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi