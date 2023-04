Vivo X Fold2 oraz X Flip na pozują na oficjalnych renderach

Już w tym tygodniu Vivo zaprezentuje swoje nowe składane smartfony, modele X Fold2 oraz X Flip. Przed premierą możemy się lepiej przyjrzeć tym urządzeniom.

Vivo X Fold2

Już za 3 dni Vivo pokaże swoje najnowsze "składaki". Jednym z nich będzie model X Fold2, czyli trzecia odsłona konkurenta smartfonów z rodziny Samsung Galaxy Z Fold. Nadchodzące urządzenie ma być wyposażone w 8,03-calowy wewnętrzny wyświetlacz AMOLED E6 o rozdzielczości 1916 x 2160 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 120 Hz. Również w technologii AMOLED E6 zostanie wykonany ekran okładki o przekątnej 6,53 cala oraz rozdzielczości 1080 x 2520 pikseli. Pod powierzchnią obu ekranów znajdą się czytniki linii papilarnych.

Z wyświetlaczami zintegrowane będą również aparaty fotograficzne do selfie, każdy o rozdzielczości 16 Mpix. Główny aparat z tyłu będzie miał rozdzielczość 50 Mpix oraz optyczną stabilizację obrazu (OIS). Towarzyszyć mu będzie 12-megapikselowy aparat ultraszerokokątny oraz 12-megapikselowy aparat portretowy.

Wewnątrz obudowy smartfonu o wymiarach 161,3 x 73,4 x 13 mm (złożony) i masie 280 g będzie pracował układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, współpracujący z 12 GB RAM-u (LPDDR5X) oraz 256 lub 512 GB pamięci masowej (UFS 4.0). Całość będzie zasilana akumulatorem o pojemności 4800 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 120 W i bezprzewodowym 50 W.

Vivo X Flip

Drugi z nadchodzących smartfonów to nowość w ofercie tej marki. Vivo X Flip, bo o nim mowa, ma mieć zginany wyświetlacz AMOLED E6 o przekątnej 6,74 cala i rozdzielczości 1080 x 2520 pikseli. Będzie on odświeżał obraz z częstotliwością do 120 Hz, a pod jego powierzchnią znajdzie się czytnik linii papilarnych. Z ekranem będzie zintegrowany również 32-megapikselowy aparat do selfie.

Na zewnątrz smartfonu znajdzie się główny aparat fotograficzny o rozdzielczości 32 Mpix oraz aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 12 Mpix. Oba będą umieszczone w sąsiedztwie ekranu okładki o przekątnej 3 cale.

Urządzenie po rozłożeniu ma mieć wymiary 166,4 x 75,3 x 8,2 mm, przy masie 200 g. |Vivo X Flip będzie napędzany układem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, współpracującym z 12 GB RAM-u (LPDDR5X) oraz 512 GB pamięci masowej (UFS 3.1). To wszystko będzie zasilane akumulatorem o pojemności 4400 mAh z szybkim ładowaniem 44 W.

Oficjalna prezentacja smartfonów Vivo X Fold2 oraz Vivo X Flip ma się odbyć 20 kwietnia 2023 roku.

Źródło zdjęć: 91mobiles.com, pricebaba.com

Źródło tekstu: 91mobiles.com, pricebaba.com