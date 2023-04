Motorola Razr Lite 2023 będzie tańsza. Tak wygląda

Motorola w tym roku wprowadzi nawet dwa klapkowe, rozkładane smartfony. Jeden z nich, model Razr Lite, ma być tańszy niż podstawowa wersja – ale kosztem skromniejszego wyposażenia.

Motorola nie odniosła jeszcze wielkiego sukcesu na rynku składanych, klapkowych telefonów z elastycznym ekranem, a jej Motorola Razr 2022 mimo mocnych atutów z rynkowego punktu widzenia pozostaje w cieniu podobnych konstrukcji Samsunga czy Oppo. Motorola jednak się nie poddaje i szykuje na ten rok nowe rozkładaki. Najnowsze doniesienia MySmartPrice i OnLeaks sugerują, że będą to dwa modele.

Jednym z nich ma być Motorola Razr 2023, która pojawia się w doniesieniach także jako Motorola Razr Plus 2023. Na niedawno ujawnionych renderach ten wariant ma nietypowy zewnętrzny wyświetlacz, który wypełnia niemal całą klapkę.

Jego przeciwieństwem ma być model Motorola Razr Lite 2023, którego rendery też już znamy. Skąd pochodzą? Jak wyjaśnia MySmartPrice, zostały stworzone na podstawie niskiej jakości zdjęć prawdziwego telefonu w wersji testowej – nie są to więc oficjalne grafiki producenta, a ostateczny wygląd może się jeszcze zmienić. Raczej nie zmienią się jednak główne założenia projektu.

Najbardziej zauważalną różnicą jest umieszczony obok podwójnego aparatu niewielki wyświetlacz, który na oko może mieć jakieś 1,5-1,6 cala. Jest nawet mniejszy niż ekran w ostatnich dwóch generacjach Galaxy Z Flip (1,9 cala).

Tak mała przekątna nie daje dużej możliwości wyświetlania treści, w czym zaczynają się prześcigać producenci. Nie będzie tam miejsca na żadne widżety, mini aplikacje, choć jak widać z renderów, znajdzie się tam standardowy zegar. Na pewno będą się prezentowane ikony i krótkie powiadomienia tekstowe.

Taki telefon w starciu z topowymi klapkowcami zapowiadanymi na 2023 rok zapewne nie miałby szans na rynku, ale kluczowa może okazać się cena. Zeszłoroczny telefon Motorola Razr 2022 w Polsce wszedł do sprzedaży za 5999 zł, co stanowi barierę zaporową dla wielu potencjalnych nabywców. Skromniejszy model Motorola Razr Lite 2023 ma jednak zagrać ceną, więc można się domyślać, że poza mniejszym zewnętrznym wyświetlaczem producent zdecydował się też na mniej wydajny układ SoC i mniejszą pamięć.

Klapkowy średniak Motoroli mógłby nieźle namieszać na rynku, bo gdyby na przykład wkroczył do Polski z czwórka na przedzie, a później szybko zszedł cenowo poniżej 4 tys., to miałby spore szanse dotrzeć do większego grona użytkowników.

