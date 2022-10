Motorola RAZR 2022 wchodzi do Polski. Jest drogo

Motorola wprowadza na Polski rynek swój najnowszy składany smartfon, model RAZR 2022. Urządzenie ma w końcu flagowe podzespoły, ale jest też wyraźnie droższe od poprzedników oraz konkurencji.

Motorola RAZR 2022 to najnowszy składany smartfon tego producenta, prezentujący nowe podejście do tzw. telefonów z klapką. Najnowszy RAZR ma minimalistyczny design, kompaktową konstrukcję oraz dwa wyświetlacze. Zewnętrzny ekran Quick View ma 2,7 cala i pozwala przeglądać powiadomienia, czytać i wysyłać wiadomości, robić zdjęcia czy dokonywać płatności. A wszystko to bez konieczności otwierania smartfonu.

Gdy jednak będzie potrzebny większy ekran, ten znajdziemy wewnątrz. Po rozłożeniu ma on przekątną 6,7 cala i potrafi odświeżać obraz z częstotliwością do 144 Hz. Panel o rozdzielczości FullHD+ został wykonany w technologii P-OLED, która umożliwia mu wyświetlenie ponad miliarda odcieni kolorów oraz zapewnia zgodność z HFR10+.

Główny aparat fotograficzny w Motoroli RAZR 2022 ma rozdzielczość 50 Mpix i został wyposażony w funkcję Instant All-Pixel Focus. Wykorzystuje ona 32 razy więcej pikseli do ostrzenia, dzięki czemu można robić zdjęcia szybciej i precyzyjniej przy dowolnym świetle. Nie zabrakło tu również optycznej stabilizacji obrazu, która pomaga wyeliminować niepożądane efekty drgania rąk.

W zestawie znajduje się też aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 13 Mpix z funkcją Macro Vision oraz 32-megapikselowy aparat do selfie, którego objektyw "patrzy" przez otwór wycięty w zginanym wyświetlaczu.

Sercem smartfonu jest układ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, wspierany przez 8 GB RAM-u (LPDDR5) i 256 GB pamięci masowej (UFS 3.1). Motorola RAZR 2022 pozwala na korzystanie z sieci 5G, oferuje też łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 oraz NFC. Jest też odbiornik nawigacji satelitarnej, eSIM czy głośniki stereo. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 3500 mAh z szybkim ładowaniem TurboPower 30 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 12.

Dostępność i cena

Motorola RAZR 2022 w konfiguracji 8/256 GB będzie dostępna w Polsce od 28 października 2022 roku w kolorze Satin Black (czarnym) w rekomendowanej cenie detalicznej 5999 zł. W ramach oferty flash sale smartfon będzie można kupić od 28 października do 30 października tego roku w promocyjnej cenie 5499 zł, czyli o 500 zł taniej.

Najnowszy "składak" Motoroli będzie dostępny w sklepach sieci RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik, a także u operatorów sieci Plus, Play oraz Orange.

