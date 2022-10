Huawei Watch GT 3 SE w polskiej przedsprzedaży. Jest promocja na start

Huawei rusza w Polsce z przedsprzedażą zegarka Watch GT 3 SE. To urządzenie stworzone dla osób aktywnych i dbających o zdrowie, które jednocześnie nie chcą wydać za dużo pieniędzy na nowy gadżet.

Huawei Watch GT 3 SE ma smukły korpus o grubości 11 mm, do którego budowy wykorzystano wzmocnione włókno polimerowe. Dzięki temu zegarek jest bardzo lekki i waży 35,6 g (bez paska). Urządzenie zostało wyposażone w kolorowy wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,43 cala i rozdzielczości 466 x 466 pikseli (326 PPI), chroniony przez szkło Corning Gorilla Glass. Ma to zagwarantować trwałość podczas wymagających aktywności fizycznych. Smartwatch jest odporny na działanie wody do 5 atmosfer, dzięki czemu nadaje się do pływania i uprawiania sportów wodnych.

Zobacz: Huawei Nova 10 SE z aparatem 108 Mpix wchodzi do Polski. Na start promocja

Zobacz: Huawei Watch D i Watch GT 3 SE już wkrótce w Polsce. Ceny będą kusić

Huawei Watch GT 3 SE dostępny będzie w Polsce w dwóch kolorach, grafitowo czarnym i dziko zielonym. Wygląd zegarka można ponadto łatwo dopasować do własnych preferencji, zmieniając tarczę pomiędzy sportową, a bardziej dopasowaną do wybranego przez użytkownika wzoru, za pomocą aplikacji Huawei Zdrowie. Można w tym celu także wykorzystać ulubione zdjęcia przyjaciół, rodziny czy zwierząt.

Dwa tygodnie na jednym ładowaniu

Huawei Watch GT 3 SE jest zasilany akumulatorem o pojemności 451 mAh oraz wyposażony w inteligentny algorytm oszczędzania energii. Dzięki temu zegarek zapewnia nawet 2 tygodnie ciągłego użytkowania bez konieczności doładowywania. Przy intensywnym korzystaniu bateria wystarczy na 7 dni, a 5 minut ładowania przełoży się na cały dzień pracy.

Przemyślane funkcje

Huawei od lat rozwija technologie pozwalające na monitorowanie zdrowia i dbanie o kondycję. W modelu Watch GT 3 SE znajduje się udoskonalona funkcja monitorowania snu Huawei TruSleep 3.0, dzięki czemu bardzo dokładnie śledzi on każdą jego fazę, a także tętno oraz oddech, oprócz wykrywania długości snu i prezentowania jego kompleksowej struktury (w tym snu płytkiego, snu głębokiego, fazy REM i czuwania), poprzez analizę wielu parametrów fizjologicznych zegarek rejestruje także jakość snu. Na tej podstawie zegarek dostarcza ponad 200 spersonalizowanych porad, jak poprawić sen.

Smartwatch monitoruje także tętno oraz saturację krwi, za sprawą technologii Huawei TruSeen 5.0+. Watch GT 3 SE przypomina o piciu wody, braniu leków, zasypianiu o odpowiednio wczesnej porze, ćwiczeniach, wyzwaniach zdrowotnych czy o pozytywnym nastawieniu. Gdy użytkownik wykona większość z tych zadań, w aplikacji Huawei Zdrowie zakwitnie symboliczna koniczyna. Zegarek monitoruje także poziom stresu, a w przypadku kobiet, także cykl menstruacyjny.

Opracowany przez firmę Huawei algorytm TruSport pomaga ćwiczyć bardziej efektywnie w oparciu o naukową analizę danych, rozwija samodyscyplinę i aktywne zarządzanie zdrowiem. Zegarek oferuje ponad 100 różnych trybów sportowych, w tym 18 profesjonalnych, zarówno dla początkujących, jak i dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Pozwala na stworzenie inteligentnego, spersonalizowanego planu treningowego, zgodnego z danymi, takimi jak historia wyników oraz cele treningowe.

Jednocześnie na podstawie kompleksowej i profesjonalnej analizy danych dotyczących treningu, takich na przykład jak tempo, tętno, dystans, wskaźnik zdolności biegowej (RAI), obciążenie treningowe, czas regeneracji czy pomiary VO2Max, zegarek dynamicznie dostosuje plan treningowy do postępów oraz zwiększy obciążenia, aby stopniowo poprawiać zdolności biegowe. Huawei Watch GT 3 SE zapewnia porady pozwalające poprawić jakość wszystkich treningów.

Huawei Watch GT 3 SE jest kompatybilny zarówno z telefonami opartymi o system Android, jak i iOS. Umożliwia wyświetlanie powiadomień, wykonywanie i odbieranie połączeń przez Bluetooth, a w przypadku urządzeń z Androidem również SMS-owanie czy słuchanie muzyki. Smartwatch zapewnia także nawigację i geolokalizację z dużą dokładnością, również w trybie offline, dzięki pięciosystemowemu pozycjonowaniu GNSS.

Dostępność i cena, promocja na start

Sugerowana cena detaliczna smartwatcha Huawei Watch GT 3 SE wynosi 899 zł. W okresie od 25 października do 27 listopada 2022 roku będzie on dostępny w ofercie specjalnej, w ramach której jego sugerowana cena detaliczna wyniesie 799 zł. Zegarek ma trafić do pierwszych użytkowników po 9 listopada tego roku.

Huawei Watch GT 3 SE dostępny będzie w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik. Urządzenia będą także dostępne w Strefie Marki Huawei na Allegro, na platformie Amazon oraz w Huawei Experience Store i na Huawei.pl.

W sklepie Huawei.pl na kupujących czekają kolejne korzyści w postaci dodatkowego, wymiennego paska, możliwości zakupu przedłużenia gwarancji z 50 procentową zniżką, 20 rat z RRSO 0 %, dodatkowej obniżki o wartości 50 zł dla klientów, którzy zdecydują się subskrybować newsletter, podwojonych punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki, czy wreszcie szybkiej dostawy.

Firma Huawei zastrzega, że oferta może różnić się w zależności od kanału sprzedaży oraz może ulec zmianie. Szczegóły dostępne są u sprzedawców.

Zobacz: Google Pixel Watch nienaprawialny. Jedna awaria i musisz kupić nowy

Zobacz: Chcesz zadbać o zdrowie? Z Fitbit Versa 4 masz wszystko jak na dłoni

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei