Motorola Edge 30 Ultra – naprawdę udany flagowiec z aparatem 200 Mpix (test)

Motorola Edge 30 Ultra wkracza na rynek jako „pierwszy smartfon z aparatem 200 Mpix”. Fotograficznych zalet nie sposób mu odmówić, ale urządzenie ma też inne atuty: świetny ekran, doskonałe głośniki stereo, szybkie ładowanie czy sprawne funkcje komunikacyjne. Plusem jest też świetny wygląd i bardzo dobre wykonanie. Czyżby Motoroli udało się stworzyć smartfon idealny?

Motorola Edge 30 Ultra zadebiutowała we wrześniu 2022 roku w glorii „pierwszego na świecie telefonu z aparatem 200 Mpix”. Co prawda już wcześniej ten sam producent przedstawił model X30 Pro, również z aparatem 200 Mpix, ale jego dostępność ograniczona była do Chin, a więc nie „na świecie”.

Na polskim rynku Motorola Edge 30 Ultra oferowana jest w wariancie 12/256 GB w kolorach czarnym Interstellar Black i białym Starlight White. Cena urządzenia wynosi 4499 zł – sporo, ale też konkurencyjnie w porównaniu do topowych flagowców innych marek. A Edge 30 Ultra jest bez wątpienia najlepszym telefonem Motoroli, jaki powstał.

Co w zestawie

Motorola Edge 30 Ultra sprzedawana jest w ekologicznym, kartonowym pudełku wykonanym z materiałów z recyklingu i bez użycia plastiku. Poza telefonem znajdziemy w nim ładowarkę 125 W, kabel dwustronnie zakończony wtyczką USB-C, przezroczyste, silikonowe etui oraz dokumentację i kluczyk na karty SIM. Prosty zestaw, ale jest wszystko, co najważniejsze.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl