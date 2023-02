Motorola RAZR 2023 na renderach. Zewnętrzny ekran większy niż w Oppo

Jeden ze znanych leakerów opublikował rendery nowego składanego smartfonu Motoroli. Model RAZR 2023 zaskoczy przede wszystkim jednym elementem wyposażenia.

W świecie składanych smartfonów podobnych do Samsunga Galaxy Z Flip4 trwa swego rodzaju "wyścig zbrojeń" na wielkość zewnętrznego ekranu. Ten w koreańskim produkcie jest dosyć mały (1,9 cala), więc nieszczególnie wiele informacji się na nim zmieści. Co innego na wprowadzanym właśnie na polski rynek Oppo Find N2 Flip, który po złożeniu umożliwia swoim posiadaczom korzystanie z ekranu okładki o przekątnej "aż" 3 cale.

Tymczasem Motorola szykuje nowy smartfon z rodziny RAZR. Niezawodny Evan Blass opublikował na Twitterze rendery przedstawiające to urządzenie. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to jeszcze większy zewnętrzny wyświetlacz niż w produkcie Oppo. Nie poznaliśmy jego dokładnych parametrów, jednak zajmuje on prawie całą powierzchnię przedniego panelu (po złożeniu) i dosłownie otacza obiektywy aparatów fotograficznych oraz lampę błyskową LED.

Czas teraz na ruch Samsunga, który latem tego roku powinien zaprezentować swoje tegoroczne składaki, czyli modele Galaxy Z Flip5 i Galaxy Z Fold5.

Zobacz: Samsung Galaxy Z Flip4 – test. Składak, który poskładał konkurencję

Zobacz: Oppo Find N2 Flip już w Polsce. Znamy cenę i szczegóły mega promocji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Evan Blass / Twitter

Źródło tekstu: GSMArena