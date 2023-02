Oppo Find N2 Flip już w Polsce. Znamy cenę i szczegóły mega promocji

Rozkładany smartfon Oppo Find N2 Flip w końcu trafił nad Wisłę. Dziś odbyła się polska premiera tego ciekawego urządzenia, a już wkrótce, bo 27 lutego, telefon trafi do sprzedaży na naszym rynku. W promocji na start producent dołoży słuchawki Enco X2 oraz bogaty pakiet usług premium.

Oppo Find N2 Flip to najnowszy, pionowo rozkładany smartfon Oppo, który swa chińską premierę miał w grudniu 2022 r., a tydzień temu wyruszył na podbój globalnych rynków. Dziś na konferencji w Warszawie producent przedstawił plany dotyczące sprzedaży urządzenia w Polsce – a więc cenę i szczegóły promocji na start.

Oppo Find N2 Flip – cena w Polsce i promocja

Oppo Find N2 Flip będzie dostępny w Polsce od 27 lutego 2023 roku w dwóch wersjach kolorystycznych: Gwiezdny Czarny i Księżycowy Fiolet. Cena za wersję 8 + 256 GB ustalona została na 4999 zł. Inne warianty pamięciowe nie będą u nas dostępne.

Na start sprzedaży Oppo proponuje specjalną promocję. Kupując rozkładany smartfon do 12 marca 2023 r., nabywcy otrzymają za darmo słuchawki Enco X2, stworzone wspólnie z marką Dynaudio, oraz Pakiet Usług Premium. Obejmuje on:

5 lat wsparcia oprogramowania , w tym cztery aktualizacje do nowych wersji systemu Android,

, w tym cztery aktualizacje do nowych wersji systemu Android, 5 lat bezpłatnych napraw ,

, 2 lata darmowej wymiany warstwy ochronnej na ekranie,

warstwy ochronnej na ekranie, 1 rok ochrony ekranu w przypadku uszkodzenia mechanicznego,

ekranu w przypadku uszkodzenia mechanicznego, 6 miesięcy Google Drive 100 GB,

Google Drive 100 GB, międzynarodową gwarancję Oppo.

Smartfony trafią do ofert dużych sieci z elektroniką, do sklepów internetowych, a także do ofert czterech największych operatorów.

Jako specjalny dodatek do Oppo Find N2 Flip producent proponuje dedykowane etui dla tego modelu. Wykonane jest z eko-skóry i zostało dostosowane do formy smartfonu. Do wyboru kolory fioletowy i czarny, cena 149 zł.

Oppo Find N2 Flip – najważniejsze informacje

Oppo to pierwszy składany smartfon Oppo, który został wprowadzony do sprzedaży na rynki międzynarodowe. Urządzenie rozkłada się w układzie pionowym, więc ma rozmiary jak zwykły smartfon, a po złożeniu powinien zmieścić się do każdej kieszeni.

Oppo wprowadziło do modelu Find N2 Flip kilka elementów, które odróżniają go od innych tego typu składaków. Przede wszystkim jest to duży zewnętrzny ekran AMOLED o przekątnej 3,26 cala i rozdzielczości 382 x 720, większy niż u konkurencji.

Można na nim bez otwierania telefonu uzyskać wyraźny podgląd zdjęć, a także korzystać z różnych aplikacji i widżetów (telefon, wiadomości, komunikatory, nagrywanie notatek głosowych itd.). Wśród dodatków będzie na przykład cyfrowy zwierzak na ekranie – jak tamagotchi. Oppo podkreśla też, że pionowa orientacja ekranu zewnętrznego umożliwia wyświetlanie aż sześciu powiadomień w jednym widoku.

Rozłożony Oppo Find N2 Flip przypomina normalny smartfon z ekranem AMOLED o przekątnej 6,8 cala. Wyświetlacz ma rozdzielczość 1080 x 2520 pikseli, zapewnia dynamiczne odświeżaniem obrazu 1-120 Hz i jasność sięgającą 1600 nitów.

Jednym z ważniejszych rozwiązań, zastosowanych w Oppo Find N2 Flip jest nowy zawias Flexion Hinge. Dzięki niemu elastyczny ekran wytrzyma nawet 400 tys. złożeń i rozłożeń w temperaturze pokojowej, czyli wytrzyma nawet 10 lat. Nowa konstrukcja sprawia też, że główny ekran ma mniejszy ślad zgięcia, jest lepiej chroniony przed wnikaniem pyłu, mniejsza jest też szczelina obudowy na zewnątrz.

Dzięki nowemu zawiasowi Oppo Find N2 Flip może być rozkładany pod dowolnym kątem 45-110 stopni, co pozwala ustawić go jak na statywie, do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Użytkownicy Oppo Find N2 Flip nie powinni też narzekać na wydajność. Szybką pracę zapewnia jeden z najlepszych układów firmy MediaTek, czyli Dimensity 9000+. Pomaga mu pamięć RAM LPDDR5 o wielkości 8 GB i wewnętrzna 256 GB. Smartfon zapewnia łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 i NFC.

Atutem Oppo Find N2 Flip może się też okazać sekcja foto, opracowana wspólnie z firmą Hasselblad. Główny aparat ma rozdzielczość 50 Mpix (Sony IMX890, f/1,8, PDAF), a jego uzupełnienie stanowi jednostka szerokokątna o rozdzielczości 8 Mpix (f/2,2). Zdjęcia selfie wykonamy aparatem z matrycą 32 Mpix (f/2,4). Nagrywanie wideo wspomagane jest przez dodatkowy procesor NPU MariSilicon X.

Pod obudową Oppo Find N2 Flip znalazło się miejsce na akumulator o pojemności 4300 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 44 W. Naładowanie od 0 do 100% ma zająć 59 minut.

Wszystkim zarządza Android 13 z interfejsem ColorOS 13. Jest to specjalna wersja oprogramowania przeznaczona dla pionowo składanych smartfonów. Oppo zapewnia, że w najbliższym czasie wprowadzi dodatkowe funkcje, które będą dostarczane wraz z aktualizacjami. Dotyczyć one będą zarówno głównego ekranu, jak i również zewnętrznego. Polityka aktualizacji jest bardzo zachęcająca: producent obiecuje czteroletnie wsparcie dla Androida i ColorOS oraz pięcioletnie aktualizacje bezpieczeństwa.

Oppo Find N2 Flip vs konkurencja

Poniżej zdjęcia Oppo Find N2 Flip w porównaniu do dwóch rozkładanych modeli o podobnej konstrukcji: Samsung Galaxy Z Flip4 i Huawei P50 Pocket.

