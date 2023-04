OPPO Find N2 Flip. Dobrze się składa, że ma dużą baterię (test)

OPPO w końcu wprowadziło do Polski składany smartfon. Kosztuje tyle samo, co Galaxy Z Flip4 z identyczną pamięcią. Moim zdaniem jest fajniejszy, ale nie ma nic za darmo.

W 2023 roku mamy wyścig na składane ekrany za sobą. Teraz liczy się to, kto zrobi urządzenie ze składanym ekranem wewnątrz i z większym ekranem na zewnątrz. W skrócie: czyj telefon będę rzadziej otwierać.

Tu OPPO N2 Flip może błysnąć, bo jego duży ekran zewnętrzny pozwala sporo zrobić bez otwierania. Jest znacznie wygodniejszy od tego w Galaxy Z Flip4, nie wspominając już o malutkim kółku Huawei Pocket. Z drugiej strony to nadal ekran dla widżetów, a nie do pełnej obsługi telefonu, co zapewnia Motorola Razr i modele składane w drugą stronę typu Galaxy Z Fold4. No ale Fold czy OPPO Find N2 to już inna kategoria wagowa.

Poza oczywistym, czyli elastycznym ekranem, OPPO Find N2 Flip ma jeszcze sporo do zaoferowania. Przede wszystkim obiecująco brzmi aparat fotograficzny, zaprojektowany wspólnie z firmą Hasselblad. Ma też szybkie ładowanie i relatywnie duży akumulator. Futerały dostępne do tego modelu są eleganckie i sprytne, system operacyjny zaś moim zdaniem bardzo przyjazny. No i OPPO Find N2 Flip ma bardzo małe wgłębienie w miejscu, gdzie składa się jego główny ekran.

W pudełku ze smartfonem dostałam także ładowarkę o mocy 67 W, kabel i przejściówkę z USB-A na USB-C. To na wypadek, gdybym chciała ładować go z innego źródła. Jest tu też proste, dwuczęściowe etui ochronne, wykonane z przezroczystego, sztywnego tworzywa sztucznego. Na plus zaliczam to, że tę ochronę można łatwo wymienić — nie ma elementów samoprzylepnych.

Ekran zewnętrzny osłonięty jest szkłem, ale nie ma tu dodatkowej folii. Jeśli OPPO Find N2 Flip będzie przebywał w etui ochronnym, ekran i aparaty ochroni wystająca krawędź otworów. Wewnętrzny ekran zaś ma folię, której lepiej nie ruszać samemu. OPPO zapewnia oczywiście serwis i darmową wymianę folii w czasie trwania gwarancji.

Warto zwrócić uwagę na grzbiet złożonego OPPO Find N2 Flip. Nie jest to jednolita powierzchnia. W obu wersjach kolorystycznych tego telefonu na grzbiecie jest logo OPPO oraz śliczny szlif, zmieniający się zależnie od kąta padania światła. Wersja czarna bardziej przypadła mi do gustu przez opalizującą powierzchnię obudowy. Fotelowa jest uderzająco podobna do Galaxy Z Flip4, ale jest minimalnie jaśniejsza i ma perłowy połysk.

Obok zewnętrznego ekranu znajdują się jeszcze dwa aparaty i lampa błyskowa. Druga część obudowy nie ma żadnych ozdób poza logo Hasselblad (legenda fotografii współtworzyła aparat) i OPPO. Jak wszystkie składane smartfony do tej pory, OPPO N2 Flip został zaprojektowany raczej dla osób praworęcznych. Gdy wezmę go do prawej dłoni, zewnętrznym ekranem do siebie, pod kciukiem od razu znajdzie się włącznik z czytnikiem linii papilarnych.

