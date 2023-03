Motorola RAZR 2023 na zdjęciu. Tak wygląda nowy zawias

Motorola pracuje nad kolejną wersją swojego składanego smartfonu. Urządzenie pozuje już na pierwszym zdjęciu, chociaż na premierę musimy jeszcze poczekać.

Motorola pracuje nad kolejną wersją swojego kultowego "składaka", kryjącego się pod nazwą RAZR. Trzeci smartfon z zrestartowanej w 2019 roku serii stał się pełnoprawnym flagowcem, czego nie można było powiedzieć o dwóch pierwszych modelach, a RAZR 2023 chce wygrać wyścig zbrojeń o wielkość zewnętrznego wyświetlacza.

Póki co wygrywa Oppo Find N2 Flip, na którego okładce mieści się wyświetlacz o przekątnej 3 cale. To aż o 1,1 cala więcej niż w przypadku najpopularniejszego jak do tej pory składanego smartfonu, czyli Samsunga Galaxy Z Flip4. Motorola ma mieć jeszcze większy ekran na zewnątrz.

Serwis 91Mobile opublikował zdjęcie przedstawiające nadchodzący składany smartfon Motoroli. Widać na nim zewnętrzną część urządzenia z dużym wyświetlaczem (choć wygaszonym), podwójnym aparatem fotograficznym i lampą LED oraz przyciskami bocznymi w kolorze obudowy. Po złożeniu telefon zachowa kwadratowy format swoich poprzedników.

Na razie ciężko jest coś powiedzieć na temat specyfikacji Motoroli RAZR 2023. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że wewnątrz obudowy będzie pracował układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Bliżej premiery powinniśmy wiedzieć więcej. Dla przypomnienia – Motorola RAZR 2022 debiutowała w sierpniu ubiegłego roku.

