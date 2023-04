Vivo X Fold2, X Flip i Pad2 nadchodzą. Znamy datę premiery

Vivo oficjalnie ogłosiło datę premiery swoich nowych produktów. Chodzi o dwa składane smartfony oraz tablet.

Firma Vivo zaprezentuje wkrótce trzy nowe produkty. Będzie to nowy składany smartfon X Fold2, pierwszy "składak" z klapką, czyli X Flip, a także nowy tablet Pad2. Oto, co wiemy o tych urządzeniach. Podane poniżej specyfikacje są nieoficjalne, więc należy je traktować jako plotkę (do czasu premiery).

Vivo X Fold2

Trzecia generacja składanego smartfonu marki Vivo, model X Fold2, ma mieć wewnętrzny wyświetlacz AMOLED LTPO o przekątnej 8,03 cala, rozdzielczości 1916 x 2160 pikseli, odświeżaniu w zakresie od 1 do 120 Hz oraz szczytowej jasności na poziomie 1800 nitów. Towarzyszyć mu będzie zewnętrzny ekran AMOLED E3 o przekątnej 6,53 cala, rozdzielczości 1080 x 2520 pikseli, odświeżaniu do 120 Hz oraz szczytowej jasności na poziomie 1600 nitów. Pod powierzchnią obu wyświetlaczy ma się znaleźć ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych.

Z wyświetlaczami zintegrowane będą aparaty fotograficzne do selfie o rozdzielczości 16 Mpix każdy. Główny aparat to jednostka wyposażona w matrycę Sony IMX866 o rozdzielczości 50 Mpix oraz optyczną stabilizaację obrazu. Znajdą się tu również dwa aparaty o rozdzielczości 12 Mpix, z obiektywem ultraszerokokątnym i teleobiektywem. Ten ostatni będzie również wyposażony w OIS. Możemy tu też liczyć na optykę sygnowaną marką Zeiss.

Vivo X Fold2 będzie napędzany układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, współpracującym z 12 GB RAM-u (LPDDR5X) oraz 256 lub 512 GB pamięci masowej (UFS 4.0). Smartfon będzie obsługiwał sieci 5G, zaoferuje również łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 oraz NFC. Za dostarczanie energii do wszystkich podzespołów będzie odpowiadać akumulator o pojemności 4800 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 120 W i bezprzewodowym 50 W. Nad całością będzie czuwał Android 13 z interfejsem OriginOS 3.

Vivo X Flip

X Flip to nowość w ofercie marki Vivo i bezpośredni konkurent między innymi dla Samsunga Galaxy Z Flip4 oraz nadchodzącego Galaxy Z Flip5. Urządzenie ma być napędzane układem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Fotograficzne wyposażenie smartfonu to między innymi główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix (Sony IMX866) z OIS i optyką marki Zeiss oraz 32-megapikselowy aparat do selfie, zintegrowany z wewnętrznym ekranem. Całość ma być zasilana akumulatorem o pojemności 4400 mAh z szybkim ładowaniem 44 W.

Vivo Pad2

Ostatnie z nadchodzących urządzeń marki Vivo to tablet Pad2. Będzie on wyposażony w 12,1-calowy wyświetlacz LCD 2.8K i odświeżaniu 144 Hz. Z tyłu znajdą się dwa aparaty fotograficzne o rozdzielczości 13 Mpix i 2 Mpix, natomiast z przodu aparat o rozdzielczości 8 Mpix. Wewnątrz urządzenia o wymiarach 258 x 89 x 6,6 mm i masie 580 g będzie pracować układ MediaTek Dimensity 9000, współpracujący z 8 lub 12 GB RAM-u (LPDDR4X) i 128, 256 lub 512 GB pamięci masowej (UFS 3.1).

Tablet zaoferuje łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i NFC. Będzie miał też cztery głośniki z Dolby Atmos. To wszystko będzie zasilane akumulatorem o pojemności 10000 mAh z ładowaniem o mocy do 44 W i będzie pracować pod kontrolą oprogramowania OriginOS 3, bazującego na systemie Android 13.

Oficjalna data premiery

Oficjalna prezentacja urządzeń Vivo X Fold2, Vivo X Flip oraz Vivo Pad2 odbędzie się w Chinach 20 kwietnia 2023 roku. Wtedy poznamy również ceny tych produktów.

