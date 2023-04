Vivo X Flip na zdjęciu. To nowy konkurent Galaxy Z Flip4

Firma Vivo pracuje nad smartfonem, który będzie bezpośrednią konkurencją dla składanego Galaxy Z Flip4 i jego następcy. Vivo X Flip zapozował właśnie na zdjęciu, dzięki czemu wiemy jak wygląda.

Jeszcze w tym miesiącu ma się odbyć premiera składanego smartfonu Vivo X Fold2. Z najnowszych doniesień wynika, ze może mu towarzyszyć składany smartfon Vivo X Flip, czyli konkurent dla popularnego Samsunga Galaxy Z Flip4, a także nachodzącego Galaxy Z Flip5. O nowym urządzeniu marki Vivo mogliśmy przeczytać już wcześniej, w tym na temat jego specyfikacji. Teraz jednak możemy ten smartfon zobaczyć.

Na zdjęciu opublikowanym w serwisie weibo.com widać co prawda tylko przód złożonego smartfonu, jednak daje to pewne wyobrażenie o całości. Widać na nim dosyć duży ekran okładki, który ma mieć szerokość 682 piksele, a także okrągłą "wyspę" fotograficzną z lampą błyskową i, prawdopodobnie, obiektywami dwóch aparatów (50 Mpix + 12 Mpix). Wewnętrzny, zginany wyświetlacz, którego na zdjęciu nie widać, może mieć przekątną 6,8 cala i rozdzielczość FullHD+. Częstotliwość odświeżania obrazu to maksymalnie 120 Hz.

Sercem smartfonu będzie układ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, wspierany przez 12 GB RAM-u. Całość ma być zasilana akumulatorem o pojemności 4400 mAh.

Źródło zdjęć: weibo.com

Źródło tekstu: weibo.com