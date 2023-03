Taki jest Vivo X Fold2. Premiera w kwietniu

W serwisie Weibo.com opublikowano film pokazujący nadchodzący nowy składany smartfon firmy Vivo. Urządzenie zostanie oficjalnie zaprezentowane w kwietniu tego roku.

Film z Vivo X Fold2 powstał podczas Boao Forum for Asia 2023, które odbyło się na chińskiej wyspie Hainan. Pokazano tam telefon z czerwonym, skórzanym panelem tylnym. Urządzenie to ma kilka nowych funkcji (niektóre widać na filmie dołączonym do tej wiadomości), które stanowią część interfejsu OriginOS Ocean. To między innymi pasek zadań dla lepszej obsługi aplikacji, tryby wielu okien oraz nowe gesty. Nie było tego w poprzednich modelach z rodziny Vivo X Fold.

Nowy "składak" Vivo wyposażony został w dwa podekranowe czytniki linii papilarnych, po jednym na każdy wyświetlacz. To pierwszy taki przypadek w przypadku składanych smartfonów. W urządzeniu poprawiono zawias, dzięki czemu można go ustawić pod dowolnym kątem. To zdecydowanie ułatwi korzystanie ze smartfonu, na przykład oglądanie oglądanie filmów czy robienie zdjęć. Vivo X Fold2 jest też o 10% lżejszy od Vivo X Fold+, który waży 311 g.

Zgodnie z dotychczasowymi doniesieniami, Vivo X Fold2 jest napędzany układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, wspieranym przez 12 GB RAM-u. Na wyposażeniu jest też zestaw fotograficzny złożony z czterech aparatów z tyłu: główny o rozdzielczości 50 Mpix + ultraszerokokątny 48 Mpix + teleobiektyw 12 Mpix z zoomem 2X + teleobiektyw peryskopowy 8 Mpix z zoomem 5X. Do tego dwa aparaty o rozdzielczości 16 Mpix każdy, zintegrowane z wyświetlaczami. To wszystko jest zasilane akumulatorem o pojemności 4800 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 120 W oraz bezprzewodowym 50 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 13.

Premiera smartfonu Vivo X Fold 2 ma się odbyć w kwietniu tego roku.

Źródło zdjęć: GSMArena

Źródło tekstu: Weibo.com, GSMArena