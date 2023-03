vivo X90 Pro. Nie gadaj tyle i bierz moje pieniądze (test)

Czekałam na vivo X90 Pro jak na święta. Poprzednik zawiesił poprzeczkę bardzo wysoko. Czy X90 Pro mu dorówna?

Najnowszy sztandarowy model vivo jest bardzo ciekawie zaprojektowany. Obudowa vivo X90 Pro przypomina skórę, ale żadne zwierzę nie oddało za nią życia. Materiał powstał z włókien roślinnych. Podczas używania vivo X90 Pro nie zauważyłam, by pojawiły się na nim rysy i – co ważniejsze – świetnie się go trzyma.

Ramka została wykonana z aluminium, a ekran chroni szkło Schott Xensation Up i fabrycznie naklejona folia. Wewnątrz znajdują się elementy wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej oraz pozłacana warstwa izolacyjna – dzięki niej metalowa obwódka nie nagrzewa się w miejscach, gdzie telefon jest zwykle trzymany.

Wyspa z aparatami jest monstrualna. Osłonięte szkłem koło wystaje ponad milimetr z i tak niezbyt smukłej obudowy. Obok znajduje się flash i logo Zeiss, wtopione w obudowę. Tę sekcję pasek metalu z hasłem zachwalającym twórczość. To ma sprawić, że góra smartfonu wygląda jak klasyczny aparat. O ile w X80 Pro podobne nawiązanie mi umykało, tu doskonale je widzę.

Cała ta szklana powoduje, że smartfon jest ciężki i obciążenie nie rozkłada się równo i część z aparatem wyraźnie przeważa. Przez to też spodziewałam się, że vivo X90 Pro będzie cięższy, ale skończyło się na przyzwoitych 214 gramach przy wymiarach 164,1 × 74,5 × 9,3 mm. Obudowa spełnia oczywiście wymagania normy IP68, można więc robić zdjęcia na plaży i pod wodą.

W jednym vivo x90 Pro na pewno zrobił krok wstecz. Model X80 Pro miał w zestawie śliczne etui ochronne, imitujące skórę, które nie powiększa znacząco bryły smartfonu. vivo X90 Pro zaś dostał zwykłego, grubego silikona, który ochroni obudowę, ale jednocześnie ją oszpeci.

Poza tym w pudełku znajduje się ładowarka 120 W i kabel. Tym razem nie ma w komplecie słuchawek, ale myślę, że nie jest to wielki problem. Pełna specyfikacja smartfonu wygląda następująco:

