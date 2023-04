Huawei zaprezentował trzy smartfony z serii Nova 11

Firma Huawei zaprezentowała trzy nowe smartfony z serii Nova 11. Topowy model Ultra oferuje dwustronną komunikację satelitarną.

Huawei Nova 11

Podstawowy model z nowej serii, Huawei Nova 11, ma wymiary 161,29 x 74,96 x 6,88 mm i waży 169 g. Urządzenie zostało wyposażone w płaski, 6,7-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1084 x 2412 pikseli. Ekran potrafi odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz i ma w górnej części otwór na obiektyw przedniego aparatu o rozdzielczości 60 Mpix (f/2.4). Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix (f/1.9) i towarzyszy mu 8-megapikselowy aparat ultraszerokokątny.

Wewnątrz obudowy pracuje układ Qualcomm Snapdragon 778G 4G, współpracujący z 128, 256 lub 512 GB pamięci masowej. Smartfon obsługuje sieci LTE, oferuje również łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 oraz NFC. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem 66 W i pracuje pod kontrolą systemu HarmonyOS 3.0.

Huawei Nova 11 Pro i Nova 11 Ultra

Dwa pozostałe smartfony z nowej serii są w zasadzie identyczne, a jedna z różnic polega na dodaniu do modelu Nova 11 Ultra obsługi dwustronnej komunikacji satelitarnej, która jest realizowana za pośrednictwem satelitów systemu Beidou. Oba urządzenia mają wymiary 164,24 x 74,35 x 7,88 mm i masę 188 g. Wyświetlacz OLED o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości 1200 x 2652 piksele jest zakrzywiony na bokach i odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz. Wycięto w nim otwór mieszczący obiektywy dwóch przedniech aparatów fotograficznych, szerokokątnego o rozdzielczości 60 Mpix (f/2.4) oraz aparatu portretowego 8 Mpix z teleobiektywem 52 mm. Oba aparaty mają autofocus, podobnie jak te umieszczone z tyłu. Tam też zaszła mała rewolucja, ponieważ główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix w modelu Nova 11 Ultra ma zmienną przysłonę (f/1.4-f/4.0) i dodatkowo laserowy autofocus. W obu smartfonach jest też 8-megapiselowy aparat ultraszerokokątny.

Huawei Nova 11 Pro i Huawei Nova 11 Ultra są napędzane układem Qualcomm Snapdragon 778G 4G, tym samym co podstawowy model. Współpracuje on z 256 (Nova 11 Pro) lub 512 GB pamięci masowej i oferuje łączność LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i NFC. Smartfony są zasilane akumulatorem o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem o mocy do 100 W. Nad całością czuwa HarmonyOS 3.0.

Dostępność i cena

Smartfony z serii Huawei Nova 11 można już zamawiać w Chinach, a ich pierwsza sprzedaż ruszy tam 26 kwietnia 2023 roku. Ceny poszczególnych modeli i konfiguracji wyglądają tak:

Huawei Nova 11 128 GB – 2499 juanów (1540 zł),

(1540 zł), Huawei Nova 11 256 GB – 2999 juanów (1848 zł),

(1848 zł), Huawei Nova 11 512 GB – 3399 juanów (2095 zł),

(2095 zł), Huawei Nova 11 Pro 256 GB – 3499 juanów (2157 zł),

(2157 zł), Huawei Nova 11 Pro 512 GB – 3999 juanów (2465 zł),

(2465 zł), Huawei Nova 11 Ultra 512 GB – 4499 juanów (2773 zł).

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei