Xiaomi 14 zdradza kolejne tajemnice

Do premiery Xiaomi 14 zostało jeszcze dużo czasu, jednak już teraz dostajemy kolejne przecieki na temat tych telefonów. Teraz wiemy więcej o baterii.

Do premiery Xiaomi 14 zostało jeszcze dużo czasu, ale nie znaczy to jeszcze za wcześnie na przecieki o specyfikacji technicznej nowego telefonu. Nowe smartfony oficjalnie zadebiutują w listopadzie. Będą tym samym pierwszymi urządzeniami z flagowym układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Zadebiutuje on chwilę wcześniej, bo na koniec października na Hawajach.

Xiaomi 14 i Xiaomi 14 Pro - co przyniosą?

Czego jeszcze możemy się spodziewać po nowym telefonie? Już poznaliśmy szczegóły dotyczące akumulatora. Xiaomi 14 będzie miał akumulator o pojemności 4860 mAh. Będzie go można naładować dzięki technologii 90 W przypadku ładowania przewodowego i 50 W jeśli nie użyjemy kabla.

W przypadku modelu Xiaomi 14 Pro dostaniemy akumulator o pojemności 5000 mAh. Możemy się spodziewać 120 W w przypadku ładowania przewodowego. Bezprzewodowo będzie to 50 W. Dostawcą informacji jest godny zaufania Digital Chat Station. Wcześniejsze przecieki mówiły też o aparacie 50 Mpix.

Źródło zdjęć: Telepolis (Xiaomi 13)

Źródło tekstu: digital chat station via gizchina, wł