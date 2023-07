Wybuchające xiaomi. Nowy przypadek w Polsce

Wybuchające telefony nie są niczym nowym, a co kilka czy kilkanaście tygodni słychać o nowych incydentach. Coraz częściej do podobnych zdarzeń dochodzi jednak w Polsce. Czytelnik poinformował nas o przypadku wybuchającego Xiaomi Mi8 Lite.

Informacje o samozapłonie telefonu regularnie pojawiają się w doniesieniach z Indii czy innych krajów tego regionu, jednak coraz częściej ten problem zaczyna dotyczyć też Polaków. Jeden z naszych Czytelników opisał przypadek wybuchu telefonu marki Xiaomi.

Zobacz: Wybuchł telefon. 8-latka nie żyje

Jak przekazał nam pan Piotr, doszło do samozapłonu używanego przez jego mamę telefonu Xiaomi Mi8 Lite. Telefon wybuchł i zapalił się w domu.

Pechowy Xiaomi Mi8 Lite leżał na stole, ładując się oryginalną ładowarką i kablem.

Mama usłyszała wystrzał w pokoju, zdezorientowana poszła sprawdzić, co się dzieje. Zastała płonący telefon na stole. Dobrze, że była w domu. Gdyby nie to, dom by spłonął