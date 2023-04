Wybuchł telefon. 8-latka nie żyje

Ośmioletnia dziewczynka poniosła śmierć po tym, gdy telefon wybuchł jej prosto w twarz. Dziecko oglądało na nim kreskówki. To kolejny podobny przypadek w ostatnim czasie, choć pierwszy tak drastyczny.

Znów wybuchający telefon i znów miejscem tragedii są Indie. Jak podają tamtejsze media, wczoraj doszło tam do eksplozji smartfonu. Ofiara to 8-latka o imieniu Adithya, uczennica trzeciej klasy szkoły podstawowej w miejscowości Thiruvilvamala. Dziewczynka późnym wieczorem oglądała na telefonie kreskówki. Choć szczegóły wydarzenia nie są jeszcze dokładnie znane, z pierwszych relacji wynika, że trzymany w dłoni smartfon wybuchł dziecku w twarz, a obrażenia okazały się śmiertelne.

W tej sprawie lokalna policja wszczęła śledztwo. Choć na ostateczne wnioski jest jeszcze za wcześnie, z pierwszych oględzin miejsca tragedii i rozmów ze świadkami wynika, że przyczyną wybuchu mogło być przegrzanie się akumulatora po długim czasie używania. Nie wiadomo jednak, czy telefon był w tym czasie podłączony do ładowarki.

Siła wybuchu była potężna. Na prawej dłoń i twarzy dziewczynka odniosła poważne obrażenia. Sąsiedzi powiedzieli, że dźwięk eksplozji był bardzo wysoki

– przekazał gazecie Hindustan Times jeden z funkcjonariuszy policji, badający zdarzenie.

Rodzina ofiary zeznała, że Adithya bardzo często oglądała filmy na telefonie, a w ostatnich dniach czas seansów wydłużył się, co wiązało się ze świąteczną przerwą w zajęciach szkolnych. Podczas zdarzenia opiekowała się nią babcia, która chwilę przed wybuchem wyszła do kuchni.

Indyjskie media nie podają, jakiej marki był smartfon, wiadomo tylko, że był to używany telefon kupiony trzy lata temu. Jego bateria miała być jednak wymieniona na początku roku, w tym samym sklepie. Niewykluczone, że był to nieoryginalny, tani zamiennik. Właśnie takie akumulatory są jedną z częstszych przyczyn przegrzewania się telefonów, a w rezultacie ich wybuchów. Do takich zdarzeń dochodzi też podczas ładowania telefonu, co powoduje dodatkowy wzrost temperatury.

