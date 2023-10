Xiaomi wysyła HyperOS do starszych telefonów. Wśród nich jest Redmi Note 12

Po premierze Xiaomi 14 i nowego systemu HyperOS producent rozpoczyna beta testy oprogramowania w wersji dla starszych telefonów. Wśród nich znalazły się nawet takie średniaki jak Redmi Note 12.

HyperOS to nowy system operacyjny na bazie Androida, który ma docelowo zastąpić w smartfonach Xiaomi interfejs MIUI. System trafił od razu do Xiaomi 14, ale w zapowiedziach są aktualizacje dla starszych modeli i to nie tylko tych flagowych.

Xiaomi zadeklarowało, że aktualizacje do HyperOS na szerszą skalę będą udostępniane w 2024 roku, ale jak się okazuje, pierwsi beta testerzy będą mogli już teraz przekonać się o zaletach nowego systemu. Na pierwszy ogień poszły następujące urządzenia:

Xiaomi 13 : OS1.0.0.1.UMCMIXM

: OS1.0.0.1.UMCMIXM Xiaomi 13 Pro : OS1.0.0.1.UMBMIXM

: OS1.0.0.1.UMBMIXM Xiaomi 13 Ultra : OS1.0.0.7.UMACNXM, OS1.0.0.5.UMAEUXM, OS1.0.0.3.UMAMIXM

: OS1.0.0.7.UMACNXM, OS1.0.0.5.UMAEUXM, OS1.0.0.3.UMAMIXM Xiaomi 11T : OS1.0.0.1.UKWMIXM

: OS1.0.0.1.UKWMIXM Xiaomi 12T : OS1.0.0.2.ULQMIXM, OS1.0.0.5.ULQEUXM

: OS1.0.0.2.ULQMIXM, OS1.0.0.5.ULQEUXM Xiaomi 13T : OS1.0.0.8.UMFEUXM, OS1.0.0.1.UMFMIXM

: OS1.0.0.8.UMFEUXM, OS1.0.0.1.UMFMIXM Xiaomi 13T Pro : OS1.0.0.2.UMLEUXM, OS1.0.0.1.UMLMIXM

: OS1.0.0.2.UMLEUXM, OS1.0.0.1.UMLMIXM Xiaomi MIX FOLD 3 : OS1.0.0.2.UMVCNXM

: OS1.0.0.2.UMVCNXM Xiaomi Pad 6 : OS1.0.0.4.UMZCNXM

: OS1.0.0.4.UMZCNXM Xiaomi Pad 6 Max: OS1.0.0.12.UMZCNXM

Teraz do testów beta dołączyły także pierwsze smartfony marki Redmi. Na serwerach Xiaomi pojawiły się już buildy HyperOS dla Redmi Note 12 4G, zarówno w wersji bez NFC (Indie), jak i z NFC. W tym drugim przypadku są to ROM-y dla regionów:

Global – OS1.0.0.7.UMGMIXM

– OS1.0.0.7.UMGMIXM EEA – OS1.0.0.2.UMGEUXM

Testy wersji beta potrwają jakiś czas, więc nie należy oczekiwać, że publiczne wydanie zostanie udostępnione wcześniej niż w pierwszym kwartale 2024 roku. Niemniej tempo prac Xiaomi nad dostarczeniem aktualizacji z MIUI do HyperOS robi dobre wrażenie, cieszy także to, że na listę trafiły również mniej zaawansowane modele.

Oficjalna lista urządzeń, które dostaną HyperOS, nie została jeszcze podana przez Xiaomi, jednak z różnych źródeł wynika, że są to telefony i tablety, które wcześniej typowane były do aktualizacji do MIUI 15. Wśród nich są nawet smartfony z najniższej półki. Lista może sięgnąć nawet ponad stu modeli.

