Xiaomi Redmi Watch 4: tani smart zegarek z GPS i HyperOS

Na premierze nowych Redmi K70 firma Xiaomi pokazała też nowy smart zegarek Redmi Watch 4. Jest tani, choć wygląda jak droższy model, jest też nieźle wyposażony.

Redmi Watch 4 to kolejna generacja zegarka znanego z polskiego rynku – bardziej elegancka, wykonana z lepszych materiałów, ale wciąż dostępna za niewielkie pieniądze.

Nowy smartwatch Xiaomi ma prostokątną, zaokrągloną na brzegach kopertę wykonaną ze stopu aluminium. Zwykły przycisk z poprzedniej generacji tym razem zastąpiła obrotowa koronka wykonana ze stali nierdzewnej. Koperta zapewnia wodoszczelność 5 ATM. Producent przygotował także zestaw pasków o różnej stylistyce – od silikonowych, przez nylonowe, skórzane po bransoletę mesh.

Uwagę zwraca duży ekran AMOLED o przekątnej 1,97 cala i rozdzielczości 390 x 450. Użytkownik będzie mógł wybierać spośród ponad 200 tarcz zegarka. Maksymalna jasność wyświetlacza sięga 600 nitów.

Wśród czujników nie zabrakło optycznego pulsometru z pomiarem nasycenia krwi. Nowy, czteroelementowy sensor ma zapewnić o 10% większą skuteczność pomiarów. Jest też Bluetooth 5.3, NFC oraz odbiornik systemów pozycjonowania GPS, Galileo, GLONASS i QZSS. Po sparowaniu ze smartfonem przez Redmi Watcha 4 można prowadzić rozmowy.

W trybie sportowym użytkownik zegarka Redmi Watch 4 może rejestrować aktywności w ponad 150 dyscyplinach, w czym pomaga głosowy asystent treningowy.

Akumulator o pojemności 470 mAh zapewni do 20 dni pracy w standardowym trybie, co można wydłużyć do 30 dni w trybie oszczędzania energii. Wszystkim zarządza nowy HyperOS.

Redmi Watch 4 dostępny jest w kolorze czarnym i srebrnym z różnymi kolorami pasków do wyboru. W Chinach kosztuje zaledwie 499 juanów, czyli niecałe 280 zł. W Polsce powinna być to cena zbliżona do poprzedniego modelu, który w dniu premiery kosztował 449 zł.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Fone Arena