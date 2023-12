Xiaomi prezentuje Redmi 13C w wersji 5G. Jest tani, ma też inne zalety

Xiaomi zaprezentowało smartfon Redmi 13C 5G. To tanie urządzenie zapewniające możliwość korzystania z sieci komórkowych 5. generacji, które przy okazji bardzo dobrze wygląda i ma też kilka innych zalet.

Redmi 13C 5G ma wymiary 168 x 78 x 8,09 mm i waży 192 g. Z przodu znalazł się tu duży, 6,74-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 90 Hz oraz świecący z jasnością do 600 nitów. Ekran ma w górnej części małe wcięcie na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 5 Mpix. Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix (f/1.8) i ma do towarzystwa 2-megapikselowy aparat makro.

Zobacz: Xiaomi ma w planach nowego mocarza Redmi. Premiera w 2024

Zobacz: Xiaomi POCO C65 już w Polsce. Na start niższa cena

Wewnątrz atrakcyjnej wizualnie obudowy pracuje układ MediaTek Dimensity 6100+, który współpracuje z 4, 6 lub 8 GB RAM-u LPDDR4X oraz 128 lub 256 GB pamięci masowej UFS 2.2. Tę ostatnią można rozszerzyć o dodatkowy 1 TB za pomocą karty pamięci microSD. Redmi 13C 5G pozwala użytkownikom na korzystanie z sieci komórkowych najnowszej generacji, oferuje również łączność Wi-Fi 5 (802.11ac) i Bluetooth 5.3. Jest też odbiornik nawigacji satelitarnej, gniazda USB-C i Jack 3,5 mm, radio FM oraz boczny czytnik linii papilarnych.

Najnowszy smartfon marki Redmi jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 18 W. Nad wszystkim czuwa oprogramowanie MIUI 14, bazujące na systemie Android 13.

Dostępność i cena

Redmi 13C 5G wkrótce trafi do sprzedaży w Indiach, gdzie będzie można wybierać spośród trzech wersji kolorystycznych: Starlight Black (czarnej), Startrail Silver (srebrnej) oraz Startrail Green (zielonej). Ceny poszczególnych konfiguracji wyglądają tak:

13999 rupii (675 zł) za wersję 4/128 GB,

(675 zł) za wersję 4/128 GB, 15999 rupii (772 zł) za wersję 6/128 GB,

(772 zł) za wersję 6/128 GB, 17999 rupii (868 zł) za wersję 8/256 GB.

Na początku sprzedaży można liczyć na zniżkę w wysokości od 3000 rupii (145 zł) za wariant 4/128 GB do 3500 rupii (169 zł) za pozostałe. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy smartfon trafi do Europy i do Polski.

Zobacz: Składane smartfony w 3Q2023: Samsung wciąż jest liderem rynku

Zobacz: myPhone N23 5G trafia do sprzedaży. To najlepszy smartfon z serii

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi