Xiaomi POCO C65 już w Polsce. Na start niższa cena

W Polsce można już kupić nowy, tani smartfon firmy Xiaomi. POCO C65 dobrze wygląda, ma duży ekran i aparat 50 Mpix. A na start sprzedaży promocja.

Xiaomi wprowadziło na polski rynek smartfon POCO C65. To nowy budżetowiec, który został wyposażony w 6,74-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 90 Hz. Ekran ma w górnej części małe wcięcie na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.0). Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix (f/1.8), a jego towarzystwo stanowi 2-megapikselowy aparat do zdjęć makro oraz dodatkowy aparat o rozdzielczości 0,08 Mpix.

Smartfon jest napędzany układem MediaTek Helio G85, który współpracuje z 6 lub 8 GB RAM-u i 128 lub 256 GB pamięci masowej, rozszerzalnej za pomocą kart pamięci microSD. POCO C65 pozwala na korzystanie z sieci 4G LTE, oferuje również łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 oraz NFC. Jest też odbiornik nawigacji satelitarnej, gniazda USB-C i Jack 3,5 mm oraz boczny czytnik linii papilarnych.

Budżetowiec marki POCO jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh, który można naładować z mocą do 18 W. Nad wszystkim czuwa oprogramowanie MIUI 14 for POCO, bazujące na systemie Android 13.

Dostępność i cena, promocja na start

POCO C65 trafił na polski rynek w konfiguracji 6/128 GB za 599 zł oraz 8/256 GB za 699 zł. W oficjalnych sklepach Xiaomi dostępne są dwie wersje kolorystyczne, czarna i niebieska. A na początek sprzedaży trwa promocja, dzięki której smartfon w obu wariantach pamięci jest tańszy o 100 zł.

