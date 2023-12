Infinix NOTE 30 VIP Racing Edition jak BMW wjeżdża do Polski

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, do Polski wjeżdża smartfon Infinix z limitowanej edycji NOTE 30 VIP Racing Edition. Telefon powstał we współpracy z centrum projektowym grupy BMW.

Infinix zapowiadał polski debiut modelu NOTE 30 VIP Racing Edition już we wrześniu. Teraz spełnia swoje obietnice, a telefon będzie dostępny od 4 grudnia w cenie 1899 zł.

Smartfon nie tylko dla ziomków w dresie

Infinix NOTE 30 VIP Racing Edition to limitowana edycja modelu NOTE 30 VIP, stworzona we współpracy z centrum projektowym Designworks należącym do BMW.

Wygląd telefonu nawiązuje do estetyki wyścigów samochodowych. Tylna część obudowy jest ozdobiona tłoczeniem we wzór małych trójkątów, przypominającym kierownice aut wyścigowych. Ten antypoślizgowy materiał zwiększa przyczepność i zapewnia bardziej stabilny chwyt telefonu.

Takich smaczków jest więcej. W Infinix NOTE 30 VIP Racing Edition zastosowano także technologię 3D Lighting Leather, łączącą klasyczną, skórzaną obudowę z trójkolorowymi diodami LED. Jak zachwala producent, kolorowe paski przeświecające przez skórę nie tylko symbolizują prędkość, ale też, dzięki synchronizacji z powiadomieniami telefonu, mają zastosowanie praktyczne.

NOTE 30 VIP Racing Edition wyróżnia również specjalną nakładką na system operacyjny. Motyw interfejsu użytkownika jest w pełni zharmonizowany z kolorem podświetlenia tylnej obudowy.

W smartfonie zastosowano także funkcję Magic Ring, która zapewnia łatwiejszy dostęp do informacji systemowych dzięki dynamicznym efektom powiadomień.

Infinix NOTE 30 VIP Racing Edition wyróżnia się dużym ekranem AMOLED 6,67 cala z odświeżaniem 120 Hz, aparatem głównym 108 Mpix oraz aparatem do selfie 32 Mpix z przednią lampą błyskową. Za działanie całości odpowiada układ MediaTek Dimensity 8050 z obsługą sieci 5G. Pamięci też nie zabraknie – użytkownik otrzyma jej 12 + 256 GB. Atutem mogą się też okazać podwójne głośniki z dźwiękiem JBL.

NOTE 30 VIP Racing Edition jest wyposażony w akumulator 5000 mAh i technologię All-Round FastCharge z szybkim ładowaniem przewodowym 68 W i bezprzewodowym do 50 W. Zapewnia również możliwość ładowania zwrotnego (zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo), obejściowego, bezpiecznego nocą oraz uniwersalnego.

Wszystkim zarządza system operacyjny XOS 13 na bazie Androida 13.

Ograniczona liczba egzemplarzy modelu NOTE 30 VIP Racing Edition jest dostępna za 1899 zł w autoryzowanym sklepie InfinixStore oraz w wybranych sieciach handlowych. Telefon jest sprzedawany w zestawie z ładowarką przewodową 68 W i ładowarką bezprzewodową 15 W, kablem zasilającym, szkłem ochronnym na ekran, słuchawkami oraz przeźroczystym etui.

Źródło zdjęć: Infinix

Źródło tekstu: Infinix