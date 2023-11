Xiaomi zaprezentuje serię POCO X6. Globalna wersja Redmi z Chin

Już dziś w Chinach odbędzie się premiera smartfonów z serii Redmi K70. Przynajmniej jeden z tych telefonów trafi także na rynki globalne, ale pod marką POCO. Wiemy już, że będzie to POCO X6 Pro 5G.

Seria Redmi K70 to telefony, które tradycyjnie już dla tej serii będą dostępne tylko w Chinach. Wiele wskazuje jednak na to, że na inne rynki przynajmniej jeden z tych smartfonów wejdzie pod marką POCO. Z wcześniejszych dociekań wynikało, że będzie to model z serii POCO F6, jednak najnowsze dane wskazują, że jest też inna opcja.

W bazie danych NBTC, czyli urzędu certyfikacyjnego z Tajlandii, ujawnione zostały pierwsze informacje na temat telefonu POCO X6 Pro 5G. Model ma symbol 2311DRK48G, gdzie G oznacza wariant globalny. To z kolei wskazuje, że jest to rebrandowany 2311DRK48C, czyli przeznaczony tylko dla Chin Redmi K70E.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Xiaomi zaprezentuje także telefony POCO X6 Neo i POCO X6, chociaż na ich temat nie ma jeszcze konkretnych informacji.

Jaki będzie POCO X6 Pro 5G?

Wiadomo już, że Redmi K70E, czyli POCO X6 Pro 5G, napędzany jest układem MediaTek Dimensity 8300 Ultra (4 nm). W teście AnTuTu 10 telefon zdobył ponad 1,5 mln punktów – zapowiada się więc na bardzo szybkiego średniaka. Telefon zadebiutował też w konfiguracji z 16 GB RAM w teście Geekbench 6.2, gdzie uzyskał 1248 punktów dla jednego rdzenia i 4177 dla wielu rdzeni.

Telefon otrzyma prawdopodobnie ekran OLED 120 Hz o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 1.5K. Energię dostarczy akumulator 5000 mAh z ładowaniem 90 W. Więcej szczegółów poznamy po premierze serii Redmi K70.

Główny model z tej linii ma natomiast zadebiutować globalnie jako POCO F6 lub F6 Pro, jednak nie ma na ten temat oficjalnych potwierdzeń.

