Składane smartfony w 3Q2023: Samsung wciąż jest liderem rynku

Trzeci kwartał 2023 roku był rekordowy dla składanych smartfonów oraz zginanych wyświetlaczy do takich urządzeń. Duża w tym zasługa modeli Samsung Galaxy Z Fold5 i Galaxy Z Flip5, które zostały zaprezentowane pod koniec lipca tego roku.

Globalne dostawy składanych smartfonów wzrosły w trzecim kwartale 2023 roku aż o 215% w porównaniu z 2Q2023 oraz o 16% w stosunku do 3Q2022, osiągając poziom 7 mln sztuk. To o 1% powyżej oczekiwań. Liderem rynku ponownie był Samsung, z udziałem w rynku na poziomie 72%. To bardzo dużo, ale mniej niż rok wcześniej (86%), ponieważ jego konkurencja, szczególnie chińska, jest coraz mocniejsza. Huawei był numerem 2 z 9% udziałem, a podium zamknęła marka Honor (8%). Dwa najlepiej sprzedające się składane smartfony w 3Q2023 to oczywiście Samsung Galaxy Z Flip5 (45% rynku) oraz Samsung Galaxy Z Fold5 (24%). Huawei Mate X3 oraz Honor Magic V2 (po 6%).

DSCC spodziewa się, że w czwartym kwartale 2023 roku rynek składanych smartfonów skurczy się o 35% kwartał do kwartału, rosnąć jednocześnie o 47% w ujęciu rocznym do 3,6 mln sztuk. To o 12% poniżej oczekiwań, do czego przyczyniają się przede wszystkim niższe niż oczekiwano dostawy Samsunga i opóźnienia we wprowadzaniu nowych produktów na koniec roku.

Przewiduje się, że udział Samsunga spadnie do 42%, czyli znacznie poniżej 83% z 4Q2023. Oczekuje się, że Huawei i Honor zdobędą znaczący udział w 4Q2023, przy czym udział Huaweia wzrośnie do 21%, a Honora do 19%. Oczekuje się, że Mate X5 awansuje na drugie miejsce z 15% udziałem w rynku, a liderem pozostanie Galaxy Z Flip5 z udziałem na poziomie 22%. Na trzecim miejscu może się znaleźć Honor Magic V2, co oznacza spadek Samsunga Galaxy Z Fold5 na 4. miejsce z 12% udziałem.

Według prognoz, w całym 2023 roku dostawy składanych smartfonów będą większe o o 23% w porównaniu z 2022 rokiem, osiągając 15,8 miliona sztuk. Oczekuje się, że TOP5 najpopularniejszych "składaków" za cały 2023 rok będzie wyglądać tak:

Rok 2023 był rokiem mieszanym dla urządzeń składanych. Skorzystał na tym, że Huawei odzyskał równowagę i zyskał znaczny udział, a także na pojawieniu się wielu nowych uczestników, takich jak Google, OnePlus i Tecno, a także na imponujących ulepszeniach w zakresie grubości i wagi urządzenia oraz zmniejszeniu widoczności szwów. Widzieliśmy także, jak chińscy dostawcy paneli zwiększali swoje wolumeny, przejmowali udziały Samsung Display i wprowadzali szereg innowacji, które wcześniej były dostępne tylko w Samsung Display, takich jak LTPO, POL-LESS i UTG. Jednak wolumen składanych telefonów w 2023 roku był o 15% niższy od naszej prognozy na pierwszy kwartał 2023 roku, ponieważ górna część rynku smartfonów z Androidem pozostaje powolna.

– powiedział Ross Young, CEO DSCC

Wzrostowi na rynku składanych smartfonów towarzyszył wzrost na rynku elastycznych ekranów do tego typu urządzeń. Szczegóły na poniższych wykresach. Tu również wygrywa Samsung, jednak w 4Q2023 może dać się wyprzedzić firmie BOE.

