Infinix Zero 30 5G debiutuje w Polsce. Na start jest niższa cena

Na polskim rynku debiutuje Infinix Zero 30 5G. Smartfon ma między innymi zakrzywiony ekran AMOLED 144 Hz oraz przedni aparat o rozdzielczości 50 Mpix, nagrywający filmy 4K z szybkością 60 klatek na sekundę oraz tylny aparat z optyczną stabilizacją obrazu i trzykrotnym bezstratnym zoomem. A to wszystko w cenie poniże 2000 zł.

Infinix Zero 30 5G został wyposażony jest w główny aparat 108 Mpx ze szklanym obiektywem 120° z OIS, który przechwytuje o 10% więcej światła niż standardowe obiektywy, oraz czujnikiem Samsung ISOCELL HM6 1/1,67" i potrójnym bezstratnym zoomem. Przedni aparat 50 Mpx został wyposażony w podwójną lampą błyskową i obsługuje nagrywanie wideo 4K przy płynności 60 klatek na sekundę. Funkcja Engage Movie Filter umożliwia nagrywanie w kinowych proporcjach 2,35:1 oraz innych filmowych formatach, a tryb Dual View pozwala rejestrować obraz jednocześnie z przedniego i tylnego aparatu.

Nowy smartfon marki Infinix został zaprojektowany z myślą o przyciągającym uwagę wzornictwie. Jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: Rome Green (zielonej) z przednim ekranem chronionym szkłem Corning Gorilla Glass oraz tyłem obudowy wykonanym ze sztucznej skóry, a także Golden Hour (złotej) oraz Fantasy Purple (fioletowej), których przód i tył wzmocnione są szkłem Corning Gorilla Glass.

Model ten dysponuje 256 GB pamięci masowej oraz pamięcią operacyjną rozszerzaną nawet do 21 GB (12 GB RAM-u + 9 GB rozszerzenia). Baterię o pojemności 5000 mAh można naładować od 1% do 80% w zaledwie 30 minut. Wszystko to dzięki dołączonej do zestawu ładowarce o mocy 68 W. Specjalny system chłodzenia dba o właściwą temperaturę urządzenia także podczas nagrywania materiałów w wysokiej jakości przy wysokich temperaturach.

Dostępność i cena, promocja na start

Infinix Zero 30 5G jest dostępny w autoryzowanym sklepie Infinix na infinixstore.eu oraz w największych sieciach handlowych. Sugerowana cena smartfonu wynosi 1999 zł. Urządzenie sprzedawane jest z kompletem akcesoriów: przeźroczystym etui na telefon, ładowarką z kablem USB oraz słuchawkami USB-C. W trwającej właśnie promocji na start, Infinix Zero 30 5G jest dostępny w cenie 1799 zł, czyli o 200 zł niższej.

Smartfon od kilku dni znajduje się w rękach redakcji TELEPOLIS.PL. Wkrótce opublikujemy jego pełną recenzję.

