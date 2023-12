Debiutuje Realme GT5 Pro. To potężny flagowiec chińskiej marki

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Realme zaprezentowało w Chinach swój najnowszy flagowy smartfon, model GT5 Pro. Urządzenie ma mocne podzespoły i z powodzeniem może konkurować z topowymi telefonami innych firm.

Realme GT5 Pro to nowy flagowy smartfon tej chińskiej marki, który jest napędzany układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 i zasilany akumulatorem o pojemności 5400 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 100 W i bezprzewodowym 50 W. Zaczyna się jak w pokazanym ostatnio smartfonie OnePlus 12 i na tym podobieństwa wcale się nie kończą. Na wyposażeniu znalazł się tu również wyświetlacz OLED o szczytowej jasności 4500 nitów, jak w OnePlusie, ale ma mniejszą rozdzielczość (FullHD+) oraz wyższą maksymalną częstotliwość odświeżania obrazu (144 Hz).

Główny aparat fotograficzny w smartfonie marki Realme został wyposażony w matrycę Sony LYT-808 50 Mpix (tę samą ma OnePlus 12), a towarzyszą mu aparat ultraszerokokątny 8 Mpix (Sony IMX355) oraz teleobiektyw peryskopowy 50 Mpix z zoomem optycznym 3X (Sony IMX890). Jak informuje chiński producent, ostatni aparat pozwala uzyskać również bezstratne powiększenie 6X, ale oczywiście o mniejszej rozdzielczości. Przedni aparat ma rozdzielczość 32 Mpix.

Realme twierdzi, że najnowszy flagowiec marki może zostać odblokowany dłonią oraz obsługuje inne gesty (patrz film poniżej) . Podobna funkcja była obecna w LG G8, gdzie było to realizowane za pomocą kamery 3D ToF oraz czujnika podczerwieni.

GT5 Pro to zgrabny telefon, nie licząc ogromnej "wyspy" fotograficznej, którego tylny panel został wykonany ze szkła w czarne wersji kolorystycznej lub wegańskiej skóry w wariancie brązowym i białym. Urządzenie jest odporne na działanie pyłów i wody na poziomie IP64. Zanurzenia w wodzie więc raczej nie wytrzyma, a co najwyżej zachlapanie podczas deszczowej pogody.

Najnowszy smartfon marki Realme oferuje między innymi łączność 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 czy NFC. Są też głośniki stereo i port USB 3.2. Jeśli chodzi o pamięć, to w najdrożesz wersji otrzymamy 16 GB RAM-u LPDDR5X oraz 1 TB pamięci masowej UFS 4.0. Nad całością czuwa Android 14 z interfejsem Realme UI 5.0. Producent obiecuje trzy aktualizacje do kolejnych wersji Androida (czyli do Androida 17), a także 4 lata poprawek bezpieczeństwa.

Dostępność i cena

Realme GT5 Pro jest już dostępny w Chinach w trzech konfiguracjach pamięci. Wariant 12/256 GB został wyceniony na 3399 juanów (1912 zł), 16/512 GB na 3999 juanów (2250 zł), a 16 GB/1 TB na 4299 juanów (2418 zł). W promocji na start wszystkie ceny są niższe o 101 juanów (57 zł).

W rozmowie z portalem Android Authority firma Realme poinformowała, że obecnie nie ma żadnych planów wprowadzenia smartfonu GT5 Pro na inne rynki. Nie jest jednak wykluczone, że to się zmieni w 2024 roku.

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: Realme, Android Authority