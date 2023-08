Xiaomi Poco M6 Pro zaprezentowany. To może być hit w niskiej cenie

Xiaomi Poco M6 Pro to jeden z pierwszych smartfonów z procesorem Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. Urządzenie zadebiutowało w Indiach.

W ofercie firmy Xiaomi pojawił się nowy niedrogi smartfon, który ma potencjał stać się nowym hitem sprzedażowym. Mowa o debiutującym w Indiach modelu Xiaomi Poco M6 Pro.

Xiaomi Poco M6 Pro, czyli Redmi 12 5G w wersji globalnej

Nowy model wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 oraz wyświetlacz IPS o przekątnej 6,79", rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniu 90 Hz. Telefon dostępny ma być w dwóch wersjach pojemnościowych: 4/64 GB oraz 6/128 GB. Będzie się mógł ponadto pochwalić obsługą łączności 5G oraz akumulatorem o pojemności 5000 mAh. Niestety bez szybkiego ładowania - maksymalna obsługiwana moc to tylko 18 W.

Jeśli chodzi o aparaty, na pleckach znalazło się miejsce dla głównego modułu o rozdzielczości 50 Mpix oraz sensora głębi 2 Mpix. Mamy też przednią kamerkę o rozdzielczości 8 Mpix.

Jeśli wszystkie te parametry brzmią znajomo, to... cóż, powinny. Wszystko dlatego, że Xiaomi Poco M6 Pro to po prostu Xiaomi Redmi 12 5G oferowany pod inną nazwą. Zresztą bardzo możliwe, że to właśnie pod szyldem Poco urządzenie trafi na polski rynek.

Xiaomi Poco M6 Pro - ceny

Jeśli chodzi o ceny, Xiaomi Poco M6 Pro można kupić już za 10 999 rupii (ok. 535 zł) za wersję 4/64 GB. Wersja 6/128 GB to z kolei wydatek rzędu 12 999 rupii (ok. 630 zł).

Zobacz: Xiaomi ma nowego budżetowca. Redmi 12 5G może być hitem

Zobacz: Xiaomi POCO X5 Pro - nie potrzebujesz droższego telefonu! (test)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi, GSMArena

Źródło tekstu: Xiaomi, GSMArena