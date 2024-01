Skargi na kolory w Galaxy S24. Samsung podobno szykuje poprawkę

Samsungi Galaxy S24 jeszcze dobrze nie weszły na rynek, a już jest sporo skarg na obraz, jaki te urządzenia wyświetlają. Samsung jest podobno świadomy problemu i pracuje nad poprawką.

Jak tylko ruszyła przedsprzedaż smartfonów z serii Galaxy S24, zamówiłem dla siebie model Galaxy S24 Ultra w kolorze pomarańczowym. Ten otrzymałem w ubiegłym tygodniu. W trakcie wstępnej konfiguracji urządzenia zauważyłem, że chyba coś jest z nim nie tak. W porównaniu z używanym wcześniej Samsungiem Galaxy S22 Ultra, kolory na wyświetlaczu nowego urządzenia wydawały się wyprane z kolorów. Jak się okazuje, nie tylko ja mam ten problem.

Ale po kolei...

W ustawieniach wyświetlacza w smartfonach Galaxy możemy wybrać, czy chcemy widzieć kolory naturalne, wierne rzeczywistości, czy też wolimy żywe barwy, które lepiej wyglądają na ekranie smartfonu, a do tego obraz jest jaśniejszy, ostrzejszy i bardziej kontrastowy, co przydaje się w słoneczne dni. Okazuje się jednak, że różnica między trybami ekranu "Żywy" i "Neutralny" w Galaxy S24 jest trudna do zauważenia. Kolory w tym pierwszym są wciąż mało nasycone i wyglądają, jakby wyblakły – szczególnie w porównaniu ze starszymi "Galaktykami".

Na stronie internetowej Samsunga możemy znaleźć wzmiankę o tym, że wersje oprogramowania mogą wpłynąć na ustawienia i wydaje się, że mamy z tym do czynienia również teraz. Czyli problem z wyblakłymi kolorami może być związany z One UI 6.1. Wcześniej pojawiły się sugestie, że przyczyną problemu jest powłoka antyodblaskowa, czyli jedna z najlepszych nowości w najnowszych flagowcach Samsunga. Oby jednak to pierwsze okazało się prawdą. Jeden z użytkowników Reddita napisał, że koreański producent jest świadomy problemu i wkrótce go naprawi za pomocą aktualizacji oprogramowania. Pozostaje więc poczekać na rozwój wydarzeń.

Zobacz: Google napędza sztuczną inteligencję w Galaxy S24

Zobacz: Galaxy AI za darmo do 2025 roku. Co potem? Tego nawet Samsung nie wie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak

Źródło tekstu: Reddit, X, oprac. własne